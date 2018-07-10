白血病儿子需做骨髓移植 妈妈提出先离婚再配型

儿子重病需骨髓移植，爸爸跪求分居2年妻子。不料妻子提出要先离婚，否则不做配型检查。这背后究竟有着怎么的故事呢？

儿子患癌，妈妈提出先离婚再做配型检查

2016年时，旺成就喊关节痛，虽然多次就医但一直没查出原因，直到2017年7月高度怀疑是白血病，同年8月3日确诊为急性淋巴细胞性白血病L2型。

（钟世波提供的和刘发兰的对话截图）

经过11个月疗程的化疗，今年初，医生告知旺成需要骨髓移植。于是，旺成爸爸钟世波便想联系分居2年的妻子刘发兰，希望她和自己一起为儿子做骨髓移植配型检查。

2月14日，钟世波在刘发兰老家见到她。据钟世波所述，为求刘发兰做配型自己都下跪了，但她坚持先签离婚协议，并注明不再负责孩子的治疗费和生活费用。二人争执1个多小时，最后刘发兰拂袖而去，自己无奈离开。

钟世波还控诉刘发兰不管儿子，去年11开始每个月微信转200元，说是给儿子买东西，但最近2个月就没收到钱了。

妈妈：不是不管娃，是害怕被丈夫捅

刘发兰告诉记者，自己确实在儿子骨髓配型前，提出先离婚再做配型。她不是不想管儿子，是无法忍受和钟世波继续生活下去。

在她看来，钟世波是一个非常极端的人。婚后这10多年，夫妻二人一直争吵、打骂，自己曾被拳打脚踢，几年前还被用刀威胁过。用她的话说，分居后，钟世波带给她的恐惧感让她觉得丈夫无处不在。

（刘发兰提供的和钟世波对话截图）

刘发兰表示，在儿子确诊前1个月，自己回成都住了几天又和钟世波大吵一架。当时，她作势要走，钟世波威胁自己说走了就弄死她。这之后，她就下定决定要离婚，甚至提出净身出户或财产分割后全部留给儿子。

（刘发兰提供钟世波威胁自己的聊天截图）

虽然知道每个月200元杯水车薪，但自己没那么大能耐也没有办法。对于没有回成都照顾儿子，刘发兰称，自己也担心、想念他，但因为钟世波性格太容易走极端，已经让一家人变成了“仇人”。

父子配型成功，盼孩子回家

万幸的是，钟世波和儿子配型成功，如今已经做完了手术。现在，他和母亲一起照顾儿子。

（奶奶在仓内给旺成按摩）

6月28日记者采访时，旺成已经在无菌仓住了快1个月了，从爸爸体内提取的造血干细胞在半个月前完成移植，初步存活。

钟世波母亲进仓陪着孙子，而钟世波负责一日三餐严格的消毒饭，连抽取造血干细胞当天也没有休息。抽了2个多小时造血干细胞并送了检查资料后，他还要赶回去给儿子做饭。

钟世波称自从儿子生病，刘发兰就回去几次，每次待的时间都不长。儿子一直说想妈妈，在仓里给她打电话，但刘发兰却说自己没时间回去。

如今，昂贵的治疗费让钟世波焦头烂额。他希望妻子自回取照顾儿子，这样自己才能外出赚钱。

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