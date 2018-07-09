女星父亲上节目索要千万抚养费，这样的人真配做爸爸吗？

7月4日晚某档电视节目播出后引发网友广泛热议。

节目里一名自称当红女星生父的老人，在节目里求助，公开向女儿索要5000万赡养费。

李先生控诉女儿不赡养自己，自己现在要向法院起诉她支付5000万赡养费，然后跟女儿一刀两断。

节目播出后，根据节目中提供的信息，网友扒出这位老人正是毛晓彤的生父李某。

没多久，就有网友开始科普毛晓彤与其生父的恩怨纠葛。

早在今年3月，网上就曝出：毛晓彤的生父李某准备到法院起诉女儿弃养生父。

据网友科普毛晓彤的父母在毛晓彤10月的时候就已经离异。所以之后毛晓彤跟着妈妈改姓毛，而不是跟着爸爸姓李。

很快，强大的豆瓣鹅组就扒出了个大概。

8贴下面评论的网友们基本都站在毛晓彤这边，心疼她遇到这么个渣父亲。

有网友表示很多人根本就不配为人父母，最著名的例子就是张韶涵父母。

节目里的律师也表示，即使他女儿真有1个亿，只有夫妻离异时，才有平分家产的说法。而且李先生本身之前也有一个孩子，再加上李先生从未向毛晓彤的继父与母亲提出，要回抚养权。潜台词也是觉得李先生有些狮子大开口。

截止目前为止，毛晓彤本人未出来回应此事。

育姐的话

我私以为如果李先生真的尽到了抚养子女的义务。毛绝不会冒着身败名裂的风险，在我们这个儒家文化盛行的国家，去背一个不赡养父母的骂名。

像网友说的，哺乳期离婚，孩子改姓本来就能说明挺多问题。不能说你就出一精子，就把孩子当提款机用吧。

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