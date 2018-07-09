这九种食品伤身又伤脑，别给宝贝吃！

虽然现在生活水平提高了，但对于吃，我们不能想怎么吃就怎么吃，特别是孩子。以下这9种食物，孩子多吃无益，影响健康还阻碍大脑发育！

△ 含咖啡因食物

除了咖啡，碳酸饮料和功能性饮料中的咖啡因也不少，都尽量不要让孩子碰。孩子摄取太多咖啡因，会使向大脑输送的血液减少，影响智力发展，严重可致其发育不良，另外还会损害肾脏功能。

△ 精细食物

包括精米、精面等，其膳食纤维、维生素和微量元素大量丢失，含糖量高。孩子吃太多过于精细的食物坏处多多，容易造成孩子饮食结构不合理，影响生长发育和身体健康，还易引起蛀牙、糖尿病，诱发大肠癌等。

△ 高盐食物

孩子饮食应以清淡为主，口味不宜太重。一旦养成这样习惯，孩子日后患胃病、高血压等病症几率大大增加。还有，腌渍食物含盐量很高，一定要让孩子少吃，包括咸菜、榨菜、咸鱼、咸肉、豆瓣酱和各种腌制蜜饯类等等。不然，可能会损伤孩子大脑智力发育，造成记忆力下降，智力迟钝。

△ 高糖食物

像巧克力、糖果、蛋糕等都是，应该没有哪个小朋友不喜欢。但这些高热量食物，蛋白质、维生素等含量都很低，孩子吃多了影响食物和肠胃消化功能，不利于获取均衡、全面营养。不仅如此，糖分高的食物还会引起孩子肥胖，甚至可致大脑慢慢萎缩。

△ 油腻食物

最代表的就是油炸食物了，比如薯条、汉堡、炸鸡等。这些食物大量超多油脂，不好消化不说，还会给还肠道造成负担，容易引起积食。更可怕的是，鱼、肉中富含的脂肪经过>200度以上热油煎炸后容易转化为过氧化脂质，这种物质可直接损害大脑发育，造成大脑早衰。

△ 过鲜食物

孩子吃的饭菜不宜添加太多味精，特别是未满1岁的宝宝，否则可致宝宝缺锌影响大脑发育。即便孩子大一点，也应少让他吃添加大量味精等调味剂的过鲜食物，比如方便面、薯片等膨化食品、鱼干……

△ 易胀气食物

比如红薯、洋葱等。不少妈妈认为红薯可以促进消化，但它也容易让孩子胀气。如果孩子已经积食了，还给他吃红薯会加重腹胀情况，影响积食排出。

△ 含铝食物

新闻曾曝出，一些黑心商家所生产的油条、粉丝、凉粉等铝超标，建议少给孩子吃此类食物。一旦孩子脑组织中的铝沉积过多，可致记忆力减退、行动迟缓、智力下降等，还有可能造成孩子早衰。

△ 含铅食物

爆米花、松花蛋、爆蚕豆等食物中含铅较多，还有传统的铁罐头及玻璃瓶罐头的密封盖中也含有一定量的铅。过量的铅进入血液很难排出，会直接使大脑受损，所以，建议让孩子少吃上述食物。

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