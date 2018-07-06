戚薇与三岁女儿抢衣服，却引来网友们的怒赞！

近几年来，有一个词，虽不至于让人闻风丧胆，但着实引起了广大群众的不良反应，让人想要拒绝，感到烦躁，甚至厌恶，面对一些情绪极端的人，有时破口大骂甚至大打出手。

这个词就是——熊孩子

“熊孩子”这一称呼来源于东北方言，现已成为全国各地家喻户晓的流行词汇。泛指（做事、说话）惹人讨厌的孩子，偶尔也可作为昵称，针对于精力旺盛、调皮，但不算太出格的孩子。

现如今，大部分的小孩子，因为家庭环境逐渐变好，大多又都是独生，平日里父母和双方老人轮流宠着，捧在手里怕摔了含在嘴里怕坏了，要摘星星绝对摘最亮的那颗。

渐渐地，孩子被宠出了类似于“唯我独尊”的坏脾性，想要什么就得立马得到，说话做事全凭他说了算，不能被教育不能被批评。在家里有家人宠着或许可以无法无天，然而一旦出了门可是容易闯祸被外人教育的。

知乎上输入熊孩子一词，立马出现了很多条高赞的回答，全部都是单方面指责熊孩子的。

由此可见，全国各地的网友们对熊孩子的厌恶之情已经达到顶峰，于是有人说“出来混总是要还的”，“你不教育孩子，社会会狠狠教育他”。

那么，如何正确地教育孩子，避免把孩子养成”人人喊打”的“熊孩子”呢？

01

你小你有理？

那么，我大听我的？

在《拜托了冰箱》中，戚薇和何炅、陈学冬一起谈到孩子的教育，戚薇说“我把她当成大人去沟通”。

对待孩子叛逆期的行为保持冷静与客观，把孩子当成大人一样耐心沟通，而不是选择敷衍了事地送给孩子或者只是对孩子说“不可以”而不解释原因。

戚薇的女儿lucky今年只有三岁，正是处在人生中第一个叛逆期的时候，也是小孩子最难带的时候，可是戚薇却懂得把小lucky当成一个大人去沟通，教育她“你没有理由因为你年纪小就有道理把别人的东西变成自己的东西”。

02

不是所有人都会像父母那样

容忍一个“熊孩子”

天底下的每一个爸爸妈妈都会把自己的孩子视若珍宝，从十月怀胎开始满怀期待，到初为人母时的小心翼翼，满心想给孩子最好的，这些都是人之常情。

可是爸爸妈妈们也需要注意，宝宝才刚刚来到这个世界，他们对这个世界所有的认知都来自于父母，父母传达给他们什么信息，他们就接收什么，并且对此深信不疑。

如果爸爸妈妈们对宝宝们有求必应、过分溺爱，那么时间久了，宝宝适应了这样的相处模式，他就会认定这些都是理所当然的，不止是父母，而是这个世界都应该理所当然的对他们有求必应，从而养成了宝宝们贪婪、暴戾、急躁的坏脾性。

前段时间，公交车上熊孩子遭到成年男人暴打的新闻，评论里排在前几的高赞回复全部都是站在成年男人这边表示“打得好”，没有一个人替熊孩子说话。

当然，成年男人在公交车上殴打熊孩子的行为确实不正确，理应受到法律的制裁，这样极端暴躁的事情也属于个例。

但从另一个角度看，当孩子被养成“熊孩子”后，离开了家里的“小天地”，社会上的人可没有义务和责任像爸爸妈妈那样宠溺忍让每一个“熊孩子”。

其实，不止是父母本身，爸爸妈妈们平时也应该多注意双方老人有没有对宝宝过分宠溺的行为，如果有的话也应该及时加以制止。

前段时间，“熊孩子”在电梯里随地小便的视频广为流传，关于“熊孩子”的指责和教育的相关讨论也颇具热度，而随后家长对待这件事的处理方式，让事件峰回路转。“虎妈妈”知道后，没有打骂孩子，而是在业主群内进行道歉，并让孩子写下检讨书，以打扫电梯一个月作为补偿，取得了业主们的谅解，而这位“虎妈妈”的教育方式，也被视为教育“熊孩子”的模板。

很多爸爸妈妈会有疑问，孩子还小，对他讲道理他听得懂吗？他会不会觉得我很烦不理我甚至讨厌我？

其实3岁的小孩子已经开始对这个世界有了认知，作为爸爸妈妈遇到事情选择耐心地与孩子沟通、陪伴孩子分析问题的本质，不仅能够帮助孩子更清晰、正确的认知世界，更是把孩子摆到一个与大人平等位置，对孩子保持尊重，当孩子感受到爸爸妈妈对他的平等与尊重，孩子也会学着去尊重、爱爸爸妈妈。

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