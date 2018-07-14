空调再爽也别贪，小心孩子惹上“空调病”！

夏天到了，很多家长为了让宝宝可以舒适地度过一个夏季，会选择开空调来调节室内温度。但是宝宝如果长期吹空调，会很容易得空调病，那么空调病都有哪些症状呢？

空调病的症状

1.感冒

宝宝从外面的高温环境突然间进入到开着空调的凉爽房间，刚开始是非常舒服的，但是这种冷热忽然转变的情况，会很容易引起宝宝感冒。

注意，宝宝刚进入空调房时，空调房间开的冷气温度不宜过低，应该从高到低，慢慢使室内温度降下来，让宝宝有一个适应的过程。如果宝宝感冒，不妨多给孩子补充维生素c，帮助其恢复。

2.上呼吸道感染

情况严重的话，易引起肺炎等上呼吸道感染疾病，宝宝发热时，家长应采用一些适当的方式给宝宝降下体温，宝宝咽部如果有炎症，在医生的指导下可以给宝宝含服咽喉片。

3.过敏性疾病发作

空调病最常见的过敏疾病，就是过敏性鼻炎和过敏性哮喘。如果室内温度太低，可直接使宝宝原本就患有的过敏性哮喘和鼻炎发作。

所以家长不应把空调温度开的太低，避免对宝宝产生刺激。如果宝宝过敏现象严重，应立即带宝宝到医院院就诊。

4.腹泻

由于低温使宝宝腹部受凉，容易引起宝宝腹泻。腹泻的同时往往会伴有发热，脱水的症状。

若宝宝腹泻，家长应给宝宝多补充水分，以防止脱水。

5.发烧

发烧的症状在空调病当中比较常见，由于宝宝的体温调节功能还不是特别强，各种因素再加上空调会使宝宝体温控制紊乱，严重情况下，宝宝会高温不退，甚至引起惊厥。

这种情况下，家长可以给宝宝使用一些物理降温的方式，帮助宝宝降下体温，但是给宝宝使用物理降温，不宜使用酒精擦体的方式，室内要经常通风，切记给宝宝捂汗。

怎样预防宝宝空调病？

1.温度适宜，室温不宜太低

夏天天气闷热，但是室内开空调的话，也不能把温度调得太低。26到28度是最合适的温度，温差不能太高，空调模式不宜选择强风。

2.保持室内湿度

开空调会使房间干燥，宝宝长时间在干燥的环境当中，会感觉口干舌燥，皮肤的水分也会蒸发得非常快。家长可以在空调房里使用加湿器，多给宝宝喝水，补充体内水分。

3.定期清洗空调

空调滤网应每隔半个月清洗一次，这样空调在使用的过程中，才不会对室内的空气质量产生太大影响。

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