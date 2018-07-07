宝宝嘴唇干裂，警惕有健康问题！

如果你注意到宝宝嘴唇干裂，别担心，因为这是一个常见的问题。但是你应该尽可能快地应对，因为嘴唇干裂可能会对进食和睡眠产生负面影响。它们有时也会导致严重的感染，甚至是危及生命的症状。然而，在大多数情况下，你可以在短短几天内用自然疗法治愈那你的嘴唇干裂。

为什么宝宝会嘴唇干裂？

当你的宝宝嘴唇开裂和疼痛时，可能是由于舔嘴唇的习惯，或者宝宝可能正在吮吸他们的嘴唇。脱水和干燥也是常见的原因。有时嘴唇皲裂可能指向潜在的健康状况。干燥的冬季，炎热的夏季，或过多的风暴露会导致嘴唇失去水分。注意他们是否用嘴里呼吸，这会导致嘴唇干裂。

如何知道宝宝是否患脱水？

如果宝宝的嘴唇干燥，注意有没有脱水的迹象。这种情况发生在身体失去水分和营养的时候，它就不能维持正常的功能。儿童脱水的症状包括：

干燥的舌头和嘴唇。

欲哭无泪。

每日尿片少于6个。

宝宝头上凹陷的软斑。

凹陷的眼睛。

干燥和皮肤起皱纹。

深且快速的呼吸。

手脚冰冷。

如果你注意到上面列出的任何症状，应及时就医。

警惕其他问题

嘴唇干裂难以改善，或持续数周或更长时间，在极少数情况下，可能是另一个健康问题的征兆。某些维生素缺乏会导致嘴唇干枯、脱皮，以及摄入过多的某些维生素，比如维生素A。另一个值得注意的健康问题是川崎病，这是一种罕见的疾病，多发生在儿童身上，并涉及到血管的炎症。

宝宝唇裂怎么办

治疗新生儿干燥嘴唇最好的、最自然的方法是用手指涂一些母乳。不要揉搓，你应该把这个区域弄湿一点。母乳可以治愈皮肤，保护宝宝免受细菌侵害。大多数新生儿每天需要8到12次喂食，每2到3小时喂养一次。你也可以用天然的，有机的唇膏或奶霜在新生儿的嘴唇上保持水分。或者你可以使用椰子油，它含有月桂酸，一种在母乳中也存在的物质，对唇部有益。

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