夏日这种鞋很火，但千万别给孩子穿！

最近，育姐发现小朋友们各个脚踩洞洞鞋。但是，你们知道吗，宝贝穿洞洞鞋安全隐患可不小，可能会酿成大祸！

近年来，媒体接连曝出多起洞洞鞋酿成的惨案：

2012年7月，广州一名2岁男孩右腿被手扶电梯卡断，罪魁祸首就是洞洞鞋。

2014年8月，岳阳一名4岁女孩的左脚被卷入手扶电梯里，导致大脚趾重伤。这起事故也系洞洞鞋引发。

2015年8月1日，在北京一家商场里，一名穿洞洞鞋的男孩被扶梯咬，导致腿部受伤。

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不仅是在中国，美国也频发此类事故。美国几年前的一份研究报告指出，在过去两年所有电梯事故中，与洞洞鞋有关的占到了76%，导致的伤情有皮肤脱落、挫裂伤、精神损伤、骨折、截肢等等。

PS：为什么洞洞鞋这么危险？

这主要是因为洞洞鞋极易被手扶电梯卡住。它的鞋底非常软，很容易被运行中的电梯咬住。只有有一部分卡进去了，摩擦力立马变大，会使得整个鞋都遭殃。所以，如果宝宝穿着洞洞鞋，最好抱着他乘坐扶手电梯。

除了容易被电梯夹住外，宝宝穿洞洞鞋还有很多坏处：

★ 容易摔倒受伤

与正品洞洞鞋相比，山寨版洞洞鞋所用的塑料柔韧性和硬度都较差容易变形，再加上鞋头宽松，鞋子中部承托力不足，走路时无法对脚部提供保护，使得脚趾与鞋抓力不够。宝宝穿这样的洞洞鞋玩耍跑跳，很难保持身体平衡，容易摔倒受伤。

★ 影响脚部发育

宝宝的脚部骨骼发育尚不成熟，脚骨较软，足弓也不是很明显，脚趾呈扇形散开。而洞洞鞋宽大又松软，宝宝的脚在鞋子里无法固定，得不到支撑，走路的时候步态不稳。长此以往，不但妨碍脚部正常的生长发育，还有可能造成足内翻或足外翻畸形。

★ 诱发皮肤疾病

宝宝的小脚丫出汗多，洞洞鞋上的洞洞仅能让脚面透气啦，脚底、脚趾出的汗还是不能及时挥发掉。而宝宝的脚长时间处在湿热的环境中极易发生真菌感染，进而诱发脚癣。还有，洞洞鞋鞋面鞋底和内里有明显突出，有可能会残留污垢，发出难闻的气味。

另外，有些劣质洞洞鞋含有铅、镉等重金属或有害化学物质，有可能会对宝宝的皮肤产生不良刺激，诱发过敏性皮炎或皮肤瘙痒。

★ 有致癌隐患

现在市面上的洞洞鞋质量参差不齐，有些不合格产品含有大量多环芳香烃。这种物质通过皮肤渗入人体后，有可能导致宝宝患上癌症。

关于宝宝穿凉鞋，有几个问题需要大家注意：

▷ 宝宝夏天能不能穿凉鞋？

宝宝可以穿凉鞋，但不建议给5岁以下宝宝穿。包括洞洞鞋，它的危害上面有详细说。如果给宝宝穿凉鞋，请不要购买露趾凉鞋。宝宝动作的灵活性和协调性不是很好，目测能力也有所欠缺，穿露趾凉鞋在运动时很容易导致脚部受伤。再说，宝宝抓东西的时候经常脱手，万一砸中脚趾，轻者造成脚部皮外伤，重者可导致脚骨骨折。大家最好给宝宝购买包脚趾款式的凉鞋。

▷ 宝宝穿凉鞋要穿袜子吗？

宝宝穿凉鞋最好穿上袜子。宝宝下肢活动较多，穿袜子可以很好的保护脚部皮肤，避免被凉鞋的塑胶层刮伤。还有，穿袜子可以起到清洁卫生的作用，防止宝宝娇嫩的皮肤被脏东西侵袭造成感染。另外，夏天蚊虫较多，穿上袜子可以防止蚊虫叮咬。

建议大家给宝宝穿大小合适的棉质袜子，不要穿袜口过紧和袜筒过长的袜子。

▷ 宝宝夏天穿鞋偏大还是偏小好？

鞋子偏大或偏小，都不利于宝宝脚部正常发育。鞋子过小，会影响宝宝脚部肌肉和韧带发育，甚至造成脚部变形。鞋子过大，宝宝的脚在鞋里很难保持固定，除了有可能造成足内翻或足外翻外，还有可能让宝宝养成不正确的走路姿势和习惯。

大家在给宝宝挑选凉鞋时，最好让宝宝试穿一下，以能在脚跟处能放下一根手指为宜。请注意，要根据宝宝所穿袜子的厚度，合理调整鞋子的大小。

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