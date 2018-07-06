宝宝太黏你 分享三招应对

不知道家长们有没有这样的烦恼，就是宝宝无时无刻地依赖着自己，一会儿一句“爸爸”、“妈妈”，让自己很是无奈。其实孩子过于依赖父母不仅烦扰了爸爸妈妈，更重要的是它不利于宝宝心智的成长和发育，导致宝宝今后独立困难，经不住挫折。面对这样的问题，爸爸妈妈们不妨借鉴下面这些方法。

1.多接触外界的环境

面对对外界的新环境，大多数宝宝还是充满了好奇心，树上的小鸟、马路上的车辆、街道上来来往往的人群，这些都会吸引宝宝的眼球。爸爸妈妈们不妨满足一下宝宝的好奇心，多带宝宝出去接触接触外边的世界，并引导宝宝进行社会交往。平时走亲访友的时候就可以带着宝宝，或者带宝宝去游乐园、公园等能与其他小朋友一起玩耍和交流的地方。短途旅行也是不错的选择，能够开阔宝宝的眼界，满足对外界探索的愿望，非常有利于增强宝宝的独立性。

2.不要扼杀宝宝独立性的萌芽

随着宝宝的成长，孩子会逐渐出现一些想要独立的意愿，比如不让喂饭夹菜、想自己独立走等等，有的爸爸妈妈会出于安全的考虑，而默默地扼杀了宝宝独立的意愿，这就让宝宝产生了一种错觉，不愿意独立了。其实，爸爸妈妈应该给予引导和鼓励，并适当地夸奖，会让宝宝更有自信去独立完成某项任务。

3.创造独立的机会

爸爸妈妈们还要积极地创造孩子独立的机会，在日常生活中刻意让宝宝独立完成某项事，例如让宝宝自己用餐具吃饭、整理收拾玩具、叠放自己的衣物，帮爸爸妈妈做一些小任务等等，同时一定要在宝宝完成之后给予赞许和感谢，要让宝宝知道自己这些行为的价值，促进宝宝更好地适应独立。

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