pick这几招 让小家伙迅速入睡

很多时候，让孩子养成健康的睡眠习惯并不是一件容易的事。如果你觉得让宝宝入睡很困难，那么你可以试试下面几个方法：

白天坚持带孩子活动

让孩子保持一定的积极性，这很有必要哦，因为这将有助于他们的睡眠。如果孩子一天都没有走出家门，也没有做任何的运动，那么到了晚间，他们不会感到疲倦，甚至会格外得精神充沛，所以我们建议孩子每天至少要锻炼15分钟。再者，以家庭为单位的话，可以很容易地就找到与孩子有关的活动，特别是在周末，比如可以举家去郊游、散步、野炊等等，这样不但丰富了日常的生活，孩子也能得到充分的锻炼。

把握好睡前活动

对于孩子来说，大多数的时间都是很“忙碌”的，所以到吃晚饭时他们的能量可能会很低。因此，这也是让一切平静下来的好时机，让孩子的兴奋度平静下来，并让其准备就寝。作为家长，你最了解你的孩子，所以如果读一本书或看半小时的电视节目就可以让他们产生困意，那么不妨一试。再者，这对于孩子从白天到夜晚的过渡确实有帮助，久而久之，他们会明白，这些活动预示着睡眠时间的到来。睡前喝一杯热牛奶，也可以帮助孩子入睡，或是一些可以触发困意的小食，例如：香蕉、花生、酸奶等。

检查孩子的卧室

如果孩子总是抱怨睡觉的时候有噪音或说每晚会在特定时间醒来，那么可以检查一下他们的房间，看看是否有什么会让他们醒来。无论如何，舒适安静的卧室是确保他们睡眠质量的关键。再者，为孩子创造一个黑暗和困倦的卧室也很有必要，窗帘、遮光帘是很好的遮光利器哦。然后，确保房间里的温度是正常的。一般来说，温度有点低的时候，孩子的睡眠通常会更好。房间的温度可以保持在18°C和21°C之间。反之，如果房间里很热的话，孩子可能会睡不好，这时候可以稍微打开窗户透透风。

除上述所提供的建议之外，我们还可以采用其他的一些方法，帮助孩子入睡。例如，在洗澡时，用薰衣草沐浴乳来沐浴；移除孩子房间里的电子设备，以免他们禁不住诱惑，半夜玩电脑等等；如果孩子拥有自己的手机，那么可以请他们晚上保证手机处于关机状态。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)