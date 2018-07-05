宝宝便秘也有真假 你会辨别吗

当妈以后，以前黄花闺女时根本不齿提在嘴边的“屎尿屁”，已成了我们生活里的大事。每天恨不得扒在宝宝屁股边上，看看今天拉的怎么样啊？

最近很多妈妈在后台发消息给我，问关于宝宝便便的事，形容的那叫一个形象生动。其中最着急的就是宝宝不拉粑粑！比如：“我家宝宝两三天了都不拉粑粑，怎么办？”“我家宝宝又便秘了，奶奶说给涂点香油，有用吗？”

我们经常听到便秘这个词，所以觉得宝宝好几天不拉粑粑就是便秘了。但便秘可不能这么简单粗暴地按时间来判断，因为这些情况还可能是因为宝宝攒肚哦~ 如何分辨宝宝到底是不是真的便秘，跟育姐一起往下看吧！

如何分清“假”便秘和“真”便秘？

“假”便秘指的是宝宝2—6个月的时候，一些母乳喂养的宝宝可能1周才会便便一次，但这些宝宝吃奶好，精神好，体重平稳增长，排出的便便也是软的，这样的现象我们叫做“攒肚”。攒肚的特点就是宝宝大便的排便时间间隔延长，但是排便时顺利，不伴有大便干结的现象，因为这是宝宝生长过程中的正常生理现象，不需要治疗也不用做特殊的干预与处理。

而“真”便秘虽然也表现为排便间隔时间的延长，但不仅仅是指大便次数减少，更重要的是指大便硬结、干燥、便便颜色深、排出困难、宝宝精神状态也不佳。如果宝宝是“真”便秘，大而硬的便便会造成肛裂、肛门疼痛，使宝宝食欲减退、腹胀、左下腹可触及粪块，这一点和攒肚是截然不同的哦。

宝宝“真”便秘到底是什么原因？

1.水分摄入不足

有些妈妈觉得奶粉或米粉冲得浓一点，营养更高，这可就是好心办坏事啦。浓的奶粉营养密度的确会提高，但本身需要摄入的水分就会变少，这就是导致便秘的原因。

2.膳食纤维摄入不足

宝宝们的辅食都是从泥状开始，通常宝妈给宝宝的辅食里主要是精细米面、高蛋白食，但是如果辅食里长期没有蔬菜，或者宝宝不喜欢吃蔬菜，食物中膳食纤维含量太少，会容易造成宝宝便秘。

3.活动量不足

很多宝宝都是经常被家人抱着，怕摔倒碰到，限制宝宝的活动量，这样胃肠蠕动就会减弱，导致便秘。小宝宝在爬行时腹部会收缩，每爬行一步，肛门收缩一次，刺激便意。所以活动量不足也是引起很多宝宝便秘的原因。

宝宝便秘了，我们应该怎么做？

改善便秘，家长可以尝试以下方法，从根本上改善宝宝的肠胃功能：

①按摩腹部：顺时针按摩，手部稍稍用力，下压 0.5 厘米，缓缓揉动腹部帮助排便；

②适量运动：被动操、被动翻身等运动，促进胃肠胃蠕动；

③改善辅食：膳食纤维和脂肪摄入不够都会造成宝宝便秘。在不过敏的情况下，多给宝宝吃西梅、豌豆、西兰花等膳食纤维含量高的食物，也适量增加肉类，可以帮助缓解便秘。像胡萝卜、玉米、马铃薯这类食物，吃多了很容易引起宝宝便秘，所以要控制摄入量哦。

关于宝宝便秘这件事，重在预防。妈妈们不要太过焦虑了，只要平时多补水，饮食多样化，宝宝的精神状况没有影响，就算宝宝没有每天都排便也是没有关系哒！希望每个宝宝都能健康快乐，身体棒棒~

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