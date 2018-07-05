惊呆了，宝宝的蛀牙，往往是妈妈传染的！

父母通常认为孩子之所以会蛀牙，因为在刷牙和牙线使用方面很松懈。这在一定程度上是正确的，但是很少有人知道蛀牙也是一种病，它是由特定的细菌引起的龋齿，在家庭中很容易传播，并且可以持续一生。更重要的是，它在儿童中比任何其他慢性病，包括哮喘和糖尿病更常见。

妈妈会感染孩子蛀牙

现在的孩子在很小的时候就摄入了非常多的糖。蛀牙开始是由一群叫做“变形链球菌”的细菌引起的。细菌以糖为食，通过消耗钙来腐蚀牙齿的结构。这种细菌还会产生牙菌斑，在牙齿上形成一种黄色的薄膜，并含有珐琅腐蚀酸。一旦缺钙的区域变得很大，牙齿的表面就会坍塌，这就是蛀牙。科学家发现，婴儿出生时嘴里没有任何有害细菌，研究证明，母亲(而不是父亲)通常在2岁之前会感染孩子。如果你经常有蛀牙，你很可能会把病菌传染给孩子。

孩子要定期看牙医

帮助限制蛀牙的一个关键方法就是努力地刷牙和使用牙线，这将会把细菌、牙菌斑和糖从牙齿上赶走。氟化物是牙齿健康的一个重要组成部分，因为它不仅能使钙恢复到龋齿，而且还限制了腐蚀性酸的产生。根据美国儿童牙科协会的建议，孩子应该在1岁时就去看牙医，并定期去做检查。

如何预防蛀牙

1.少吃甜食

限制食糖是防止蛀牙的首要方法。实际上，最重要的是频率，而不是糖的总消耗量。(一次吃一块巧克力对牙齿的危害要比每小时吃一次巧克力要小的多。)糖果并不是唯一的危害：含淀粉的碳水化合物，如饼干、麦片和葡萄干等粘稠的食物也会导致蛀牙。

2.控制饮料

果汁(甚至是稀释的)，还有母乳和配方奶，都会对牙齿产生危害。事实上，牙医们通常把早期的蛀牙称为“奶瓶蛀牙”，因为它经常发生在夜间喝奶或果汁的儿童身上——这会让糖在牙齿上停留10到12个小时。建议孩子在14个月前断夜奶，防止蛀牙。

3.关于氟化物

建议询问牙医，预防孩子蛀牙，是否有一些氟化物的好方法和育儿用品。不过，这里需要提醒大家的是，过多的氟化物会导致氟中毒，从而导致牙齿上的白斑。这就是为什么2、3岁以下的孩子不应该使用含氟牙膏的原因——他们会吞下它，而不是把它吐出来。

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