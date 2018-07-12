骑车这项必备技能，你教给宝贝了吗？

如今，共享单车愈发火爆，骑车这项技能基本上是人人必备。所以让孩子学骑车基本也是必备科目。宝宝骑车对他们而言好处非常多，不仅能锻炼身体，还可以提高腿部肌肉和平衡能力。那么如何帮助宝宝学骑车呢？试试下面的方法：

三岁前不可骑车

3周岁以下的孩子不能骑车，主要是因为这个年龄段的孩子其肌肉力量还比较弱，如果腿长时间的处于紧张状态，这样对骨骼的生长发育是十分不利的。再加上此时的幼儿平衡能力还不会很好，很容易就会意外受伤，所以一般建议3周岁以下幼儿最好不要骑车。

孩子三岁后可以开始骑三轮车，大于5岁再去学骑车，如果很想要让孩子接触自行车的话，那么需要辅助轮的帮助。

注意安全措施

孩子骑车的时候，一定要注意给孩子戴好安全头盔和手套、护膝等等。当出现意外的时候，这些东西才能够对孩子起到真正的保护作用。另外，还要注意宝宝的衣着，不要穿拖鞋、凉鞋，也不要光脚，建议穿运动鞋。

定期检查车子

因为在孩子骑车的时候，车会有一定的磨损，时间长了车就有可能会出现问题。如果不定时检查，孩子就有可能出现意外。所以父母要定期检查车，看看有没有问题，如果有问题要及时修理。

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