那些潜在的长胖祸首，帮你一一揪出！

在日常生活中，摄入过多的卡路里或者运动过少都是明显的增重原因。然后有些人明明正常摄入饮食，也一直保持锻炼，却还是增重了，这实在让人费解。育姐这就给大家揭秘一些可能导致增重的原因。

睡眠不足

熬夜的时候，人们更加有可能会吃宵夜，这是导致增重的显著原因。但是，还有另外一个原因：睡眠不足会引起人的生理变化。因此熬夜会让人更容易有饥饿感，就算吃饱了还是会感到饥饿。

压力过大

人们感到压力时，所谓的“压力荷尔蒙”，也就是皮质醇的分泌会增加。这种激素反过来会增加我们的食欲。因此，人们会通过暴饮暴食来缓解压力，体重自然也就跟着增加了。

某些药物

抗抑郁药

许多抗抑郁药物有增重的副作用。尽管患者不应该擅自停用药物，但是如果增重这个问题困扰到自己的话，患者可以和医生谈谈，改变自己的治疗方案。但有些人可能会在药物治疗结束后体重增加，因为治疗结束后他们状态会变好，食欲也跟着增加。另外，抑郁症本身也会导致体重发生变化。

类固醇类药物

众所周知，类固醇类药物如泼尼松的服用也会引起体重增加，服用这一类药物会引起体液滞留以及食欲增加。体重增加的量取决于药物剂量和服用的疗程。类固醇还会引起体内脂肪分布的暂时性的变化，脸部、颈部以及腹部的脂肪比例可能会增加。

其他会引起体重增加的药物

除了上述提到的两类药物，其他处方药也有可能导致体重增加，包括用于治疗如精神分裂或双相型精神障碍等疾病的抗精神病药物，以及用于控制癫痫发作、偏头痛、糖尿病和高血压的药物等等，都有可能是体重增加的原因。患者可以和医生讨论选择相对来说副作用较少的药物。

Tips：不要急于怪罪避孕药

许多女性认为服用复方口服避孕药会导致体重增加。但是，这是没有科学依据的。有些女性在服用避孕药时可能会有轻微的体液滞留，但这通常是暂时性的。

甲状腺功能减退

甲状腺功能减退的症状其中就有体重增加。甲状腺激素水平过低会减慢人的新陈代谢，增加体重增加的几率。不过，甲状腺功能减退症是可以用药物治疗的。

更年期

由于种种原因，大部分女性在更年期间会体重增加。随着年龄的增加，新陈代谢会减慢，所以如果饮食习惯保持不变，体重增加的可能性会很大。生活方式的改变比如运动量的减少也会引起体重的变化。

库欣综合征

库欣综合征是一种以激素皮质醇水平升高为特征的综合征。如果身体产生过多的皮质醇，或者服用类固醇药物治疗哮喘、狼疮或关节炎，人们就会发生这种情况。皮质醇过多会导致体重增加，面部、颈部、腰部和上背部周围的脂肪也会增多。

多囊卵巢综合征（PCOS）

多囊卵巢综合征（PCOS）是一种影响育龄妇女的激素的综合征。PCOS女性卵巢内通常有许多小囊肿。多囊卵巢综合征会导致荷尔蒙不平衡，从而导致体毛过度、痤疮以及胰岛素抵抗，而胰岛素抵抗则会引起体重增加。卵巢多囊综合征倾向于使腹部脂肪堆积，增加患心脏病的风险。

戒烟

戒烟的人也可能会小幅增重。大多数戒烟的人会重10斤左右。增重的原因有很多，没有尼古丁的话，人们可能会：

在起初的几个星期会更容易饿。

新陈代谢可能会降低。

会觉得食物愈发好吃，因而食欲大增。

会吃等多高脂高糖的零食，喝更多酒。

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