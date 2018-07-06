童话故事太暴力？利大于弊

父母都喜欢给孩子们讲童话故事，但有些童话故事里会出现一些暴力或残忍的元素，这些元素会对孩子的成长造成不好的影响吗？专家表示，父母无需担心这一点，对孩子来说，这些故事能带来的益处远远大于弊端。

童话故事对孩子的影响

很久以前，人类喜欢一起聚在火堆旁边讲故事。他们的故事有茂密幽深的树林，树林里住着会讲话的动物、精灵、小仙女，还有其他会魔法的物种。随着时间的推移，这些故事被后人收集并且编写成册，很多都被拍成了电影。这时候有些父母会产生以下的疑问：对于一个容易受外界影响的孩子来说，某些童话不会太暴力太吓人了吗？像睡美人、白雪公主和灰姑娘这些角色，真的能给孩子树立一个好的榜样吗？而且远不止如此，无论那些故事里邪恶的继母，吃人的老巫婆有多么的可怕，童话故事仍流传了下来。

但专家表示，这是一件好事情。哈佛大学的教授玛丽亚·塔塔尔指出：“这些故事经历了不少个人和文化焦虑，它们都有一种固定的模式。童话故事在释放孩子的想象力方面发挥着真正的作用。无论故事里包含着什么样暴力的元素，主角们最后总是能活下来。”塔塔尔教授著有关于童话研究方面的书籍，她本人也是这门课程的教师。

确实，尽管很多父母都会觉得这些故事听起来很吓人，但专家们认为听童话故事可以帮助孩子对抗焦虑，不过其中的原因还有待查明。著名的作家和儿童心理学家布鲁诺·贝特尔海姆相信，童话故事对孩子的发展相当重要，因为故事里的主角们（大部分都是孩子）表现出了许多优秀的品质，他们有过人的胆识，在有着巨人和可怕的成年人的世界里，他们会展现克服逆境的能力。

可以给孩子讲改编版本的故事

但童话故事里那个冷酷的世界对小孩子来说不会太可怕吗？匹兹堡卡内基图书馆儿童部负责人帕特·凯利认为：“父母通常是能够判断某些故事是否适合讲给自己孩子听的。比如说，我儿子看民间传说或者科幻电影就完全没问题，因为他们知道里面讲的都不是真的。我建议父母在给孩子讲故事之前自己最好先把故事看一遍，有些故事虽然标题看着眼熟，但和迪士尼改编版本的童话电影还是不太一样的。”

不用担心给孩子讲现代版的灰姑娘会让他们觉得困惑。在传统故事里，灰姑娘邪恶的同父异母的姐姐们其眼睛最后被鸟给啄瞎了。许多经典故事的改编版本（比如小美人鱼）保留了老版里的冲突，同时也刻画出了一个勇敢又爱冒险的英雄形象。父母只需要找到吸引自己的那个版本，然后给孩子讲的时候稍稍润色一下。塔塔尔教授认为：“我们应该不停地改编故事。这些故事不应该是一成不变的。”

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