蚊子那么烦，N招让宝宝舒爽一夏！

每到夏天，蚊虫肆虐，宝宝往往是蚊子的“围攻”对象。妈妈们为了防止宝宝被蚊虫叮咬，尝试了各种方法，效果却不是很好。那么在这里，就给大家分享一些实用的驱蚊方法，赶紧学习起来吧！

利用植物驱蚊

其实，很多植物都有很好的驱蚊效果，例如七里香、茉莉花、薄荷等。比起传统的驱蚊药水之类，利用植物来驱蚊不仅安全放心，而且还能净化空气，起到装饰房间的效果。

给宝宝穿浅色衣服

有种叫作花斑蚊的蚊子最喜欢停留在黑色这类颜色的衣服上。家长给宝宝穿浅颜色的衣服，就可以减小宝宝被蚊子咬的几率。此外，建议晚上可以给宝宝穿上棉质的长衣长裤，这样也可以防止宝宝被蚊子咬到。

在床上挂上蚊帐

挂蚊帐算是最经济实惠的防蚊虫叮咬的办法了，而且还没有任何副作用。宝宝待在里面，就能够彻底和蚊子隔离开，自然也就不会被蚊子咬了。

在屋内放清凉油

风油精、清凉油都是容易挥发的液体，而且味道是蚊子讨厌的。如果妈妈担心直接给孩子涂抹清凉油不太安全，那么可以直接放在屋内。借助其挥发的味道来达到驱蚊的效果。

涂抹蚊子讨厌的东西

大蒜、维生素B1的味道都是蚊子不喜欢的，给宝宝的手腕、胳膊图上大蒜汁或者是维生素B1的药膏也能起到不错的驱蚊作用，而且还很安全。

给宝宝勤洗澡

人体汗液里的分泌物的味道对蚊子的吸引力是很大的。所以给宝宝勤洗澡，让宝宝的皮肤保持干爽，一定程度上也具有驱蚊的效果。此外，还可以在洗澡水中撒点花露水、驱蚊水之类的，加大驱蚊作用。

介绍了几种有效驱蚊的方法，大家赶紧学习起来吧！无论如何，还给宝宝一个没有蚊子侵袭的环境是最重要的！

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