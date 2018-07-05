蛀牙也会影响大脑！带宝宝刷牙刻不容缓

很多爸妈应该都有这样的苦恼：每次要给宝宝刷牙，又哭又闹，那场面堪比杀猪。每次看见宝宝哭成个泪人儿，家长们就动摇了：“少刷一两次，应该没事吧？”、“宝宝哭得那么惨，就下次再刷吧？”。

于是保护牙齿也就成了三天打鱼两天晒网的事，然而等到孩子真的开始蛀牙了，才后悔莫及。

有些家长觉得孩子还小，保护牙齿不重要，这些想法都有哪些误区和问题呢？育姐帮大家好好总结下！

为什么说宝宝的牙齿很重要？因为蛀牙可能会影响大脑发育！

育姐的妈妈经常跟育姐说的一句话就是：“像我老了一样才知道一口好牙的重要，你和宝宝可要保护好牙齿呀”！很多人都知道蛀牙会影响口腔健康、说话甚至五官容貌。但你知道吗，蛀牙发展到最后可能会因为咀嚼问题而影响大脑发育呢~

简单来说就是蛀牙→咀嚼动作变少→面部肌肉运动变少→制约头部血液循环→减少脑部的血液供应→影响大脑发育。详细的内容我们来看下面这个实验：

瑞典科学家们做过一项研究发现，牙齿越少的人，负责记忆的海马区及周围组织的体积就越小。

日本医学界也有一项研究，发现我们的面部肌肉和大脑联系紧密——我们咀嚼食物时会牵动面部肌肉运动，而面部肌肉的运动又会促进头部血液循环，增加脑部的血液供应，脑细胞也因此能获得更充足的氧气和养分，那么，大脑就会更有活力。而且，咀嚼也可以让味觉和嗅觉神经一直处于兴奋状态，对大脑也是一种良性刺激，能够促进大脑生长发育。

也就是说：越会咀嚼越聪明。而那些牙齿不好，以及不爱咀嚼或者不能很好完成咀嚼动作的孩子，他们的大脑缺乏来自口腔运动带来的刺激，发育就会变得迟缓。

所以，对于身体和大脑都在高速发育的宝宝们来说，保护好牙齿、防止蛀牙真的非常重要！

保护牙齿，从正确刷牙开始！

在这之前，我们先来弄清楚，宝宝的一口小牙怎么就会被蛀了？蛀牙是怎么来的呢？

人唾液中的蛋白酶分解食物的时候，会留下很多细菌，这些细菌如果不及时清理，就会附着在宝宝的牙齿上面，从而导致龋齿。而孩子的乳牙的牙釉质比较薄，被腐蚀的可能性更大，更容易蛀牙。而及时刷牙来清理掉这些细菌，就是保护牙齿的第一步啦！

很多妈妈都在问：“我家宝宝已经X岁了，是不是可以开始刷牙了”？

关于这个问题，很多家长都很疑惑，宝宝们应该多大开始刷牙呢？

其实从宝宝长第一颗牙开始，爸爸妈妈就要开始帮宝宝清洁牙齿啦！

敲黑板划重点！再次提醒一下，开始刷牙并没有一个固定的年龄，因为每个宝宝的牙齿生长也有差异，所以不管你家宝宝是4个月、6个月、8个月还是1岁，只要他冒出了第一颗小牙，这就是在通知你们：“我要开始刷牙啦！”妈妈们记住了吗？

刚开始刷牙的时候可以用纱布、软毛牙刷、硅胶牙刷等沾一点点米粒大的牙膏，帮宝宝轻轻擦拭。等宝宝2岁之后乳牙基本长齐，爸爸妈妈就要鼓励宝宝自己刷牙啦，每天早晚最少两次哦~

父母牙齿不好会遗传给宝宝吗？

很多父母都很担心，自己的牙齿不好会遗传给宝宝吗？如果牙齿有龅牙，地包天或者牙齿严重臃肿的情况是有遗传倾向的。

蛀牙本身不会遗传，但是会传染。比如说家长有一些不良的喂养习惯，在吃食物之前把食物咀嚼之后喂养给宝宝，或者在给宝宝用奶瓶喂奶的时候先吃一口奶嘴看看热不热……细菌就会通过大人的唾液遗传给宝宝。为了防止传染，家长们不要用这种方式喂食了哦！

乳牙刷不刷、坏不坏都没关系，反正以后都是会掉的？

很多老人甚至年轻家长没有定期看牙医的习惯，到了宝宝身上，觉得“都是乳牙嘛，坏了等换恒牙就好啦”、“小孩子坏牙不用治疗，换牙就好”。

大错特错！

首先要知道，宝宝的乳牙最长可以一直用到12岁左右，如果小时候宝宝的乳牙得了龋齿却不进行处理，在到12岁换新牙的这段时间里，宝宝吃东西时咀嚼就会出现很问题，加中胃肠道的负担。

乳牙还有一个更重要的作用就是引导恒牙萌出。恒牙有一个自我保护的作用，如果乳牙坏了的话，恒牙就不会沿着乳牙的生长方向生长，它会找一个比较安全的，没有炎症的方向长出来，所以有些人的恒牙长出来是七扭八歪的。

所以，那些觉得乳牙坏了不用治，恒牙也能长得好的家长，别坑孩子了好嘛！

有什么方法能预防蛀牙呢？

其实蛀牙是一种完全可以预防的牙齿问题，但很多家长却偏要拖到无法挽回才开始后悔。

除了每天坚持认真刷牙，窝沟封闭也是预防蛀牙的重要手段。听起来像做手术，是不是有点小怕怕？其实并不是手术，而且原理很简单：

在我们牙齿的咬合面，有很多凹进去的小窝，这些卫生死角很容易隐藏细菌，如果不及时清洁，就会损伤牙齿表面的牙釉质，日积月累就会形成蛀牙。而窝沟封闭能就是牙医用树脂材料，把那些凹进去的小缝缝填平，目的就是让这些缝里不再进去脏东西，这样就不太容易得蛀牙啦~

但窝沟封闭只是预防手段，不是治疗手段。就像给宝宝牙齿加上了一层额外的保护层，最好是在牙齿刚长出来的时候就封上。

那乳牙的窝沟封闭从什么时候开始做呢？乳牙的窝沟封闭封闭应该是从长出后面的乳牙就开始做，长出来一颗就可以做一颗。一般乳牙的窝沟封闭都是在4岁前一次、6岁一次、12岁一次。

如果牙齿已经明显发黑了，蛀牙了，那再做窝沟封闭就没有意义了。而且做过窝沟封闭也不是意味着就可以确保不得虫牙了，该好好刷牙还得好好刷牙，该定期检查还得定期检查哦~

最后，育姐一定要正儿八经地再强调一句，有问题一定要早治疗，越早越好，越迟越受罪。给宝宝一幅健康洁白的牙齿，就是妈妈对他们最好的爱！也许他现在还不懂，但以后一定会感谢你的~

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