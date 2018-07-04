BB又吐奶了?试试这些好法子

育姐接下来说的这个画面，我想爸妈们肯定都深有同感：本来跟宝宝玩的好好的，突然被他“吐奶攻击”彻底打败了…..

“宝宝吃多吃少都吐奶，是咋回事？”

“宝宝一般几个月会不再吐奶？”

“为什么我家宝宝拍过嗝了还会吐奶？ ”

确实，宝宝吐奶一直是家长迫切想解决的问题之一，拍嗝、减少喂奶量、少食多餐等措施可能会缓解当时的吐奶症状，却没办法真正杜绝该现象。其实想要彻底解决吐奶问题，靠的不仅仅是防吐奶措施，最重要的一点还有时间！

宝宝为什么容易吐奶？

宝宝之所以会吐奶，是因为他的体内有一扇门，叫……贲门！这扇门连接的是食道和胃。人类在进食时，食物会从口腔进入食道，再穿过贲门抵达胃部。到达胃这一站后，贲门就会通过收缩，来防止胃里面的食物逆流回食道。

但是因为宝宝还小，贲门发育在性能上还存在明显的不足呢，所以进到宝宝胃里的奶水才会逆流回食道，最终被吐了出来。

大部分宝宝吐奶都是由于这个生理原因，如果吐奶没有影响到宝宝的生长情况和体重增长，那么等待宝宝发育成熟，不妨也是一种解决办法。生理性吐奶一般在宝宝4-6月龄后会逐渐缓解啦，妈妈们不用太着急。

这些情况的吐奶可能预示宝宝生病啦！

一些经常学习的妈妈都知道，与“生理性”对应的就是“病理性”。病理性吐奶是指在病症状况下出现的吐奶现象。前面我们说过，大部分宝宝的吐奶都是生理性的，会随着机体的发育成熟逐渐缓解，但也有一部分宝宝的吐奶可是预示着疾病的诞生哦~

这么可怕？那我们怎么才能分清自家宝宝是不是病理性吐奶呢？

1.如果宝宝反复通过呕的动作去吐奶，经常吐出胃酸或绿色的胆汁。那家长应该带孩子去医院进行检查，看看是否存在胃肠道发育畸形的问题。比如：幽门肥厚、狭窄等。

2.如果宝宝出现喷射性吐奶，并伴有精神差、发热、抽搐等症状，那么可能患了颅内感染（颅压过高所致），需及时送往医院确诊治疗。

3.如果宝宝频繁且大量的吐奶，尤其是进奶后呕吐，而吃其他的食物没有吐奶的话，就应该考虑是不是过敏的问题，因为过敏急性的反应也是吐奶。另外，肠绞痛、肠胀气或其他消化道疾病，同样会引发宝宝吐奶，所以家长需要予以重视。

如果你家宝宝有上述任何3种情况之一，这可就不能再等啦，带宝宝尽快就医检查病因吧！

如何缓解宝宝的生理性吐奶呢？

其实，大部分宝宝吐奶都是生理性的，只要宝宝精神好，体重增长良好，也不耽误宝宝的吃和玩，那么家长不必紧张。但如果宝宝吐的太多也是件麻烦事，有没有什么方法能够帮助宝宝缓解一些呢？

1.要少量多次喂养，尤其是不能让宝宝吃太饱，以减少胃部所承受的压力；

2.每次不要让宝宝吃太快或太饱，用剪刀手控制奶头流速，吃完奶竖起来拍嗝竖抱一会儿；

3.每次喂奶后让宝宝竖直趴在大人肩上，轻拍宝宝背部，以帮助宝宝胃中的空气排出；

4.喂奶结束后不要让宝宝马上平躺，最好让宝宝竖立20到30分钟，或是让宝宝上半身挺直坐一会儿。躺下时则应将宝宝上半身垫高一些，最好是右侧卧，这样胃中的食物不易流出；

5.不要让宝宝有激动的情绪，也不要随意摇动或晃动宝宝；

6.奶瓶开孔要适中，过小宝宝在用力吸吮时就会导致空气与奶水被一起吸进去；过大宝宝来不及吞咽，易被奶水呛着而引起剧烈的咳嗽。

总之总之，生理性的吐奶随着宝宝月龄的增长、消化道发育的完善和辅食的添加、食物变稠变厚等原因，吐奶现象都会逐渐减少。

但是，如果宝宝吐奶频繁剧烈且体重增长不理想、精神差、并伴随有其他症状，那大家就别再“傻等”了，需要赶快带宝宝就医检查一下！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)