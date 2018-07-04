老婆坐月子，男人狂长肉，这是什么神定律？

最近，育姐去看望生了双胞胎女儿的表姐。之前几个都是小侄子，终于盼来了侄女，还一次来俩，育姐十分兴奋。

一进房间，就看到安静躺在床上睡着的一双“小人儿”，任谁看到心都会化成一团。育姐随即抬头看了眼“小人儿”的爸妈，这才发现：许久不见，表姐夫，更胖了……

没黄磊这么夸张，不过育姐的表姐夫真的胖了20斤……

原来，表姐坐月子期间，表姐夫陪同了半个月。我们都知道，月子期间吃的，营养是非常的丰富。各种补汤只有喝不下的，没有喝不到的。

这种时候，就需要老公出场了。老公吃肉，老婆喝汤。

一个月子坐下来，吃了那么多大补的肉的老公能不胖吗？

不过胖这么多，到底是老婆坐月子，还是老公坐月子啊！

记得前不久，张杰戴月子帽上了热搜，他配文：“是谁把月子帽给我扣上了，没看到我在认真地看书吗？”

不久谢娜就发微博并“举报”张杰：“当时他认真看的书是游戏攻略。还有，陪我坐月子，我瘦了他胖了，他现在在突击减肥，快要工作了，咋整。”

看来老婆坐月子，胖的是老公，这事绝不是个例。还有，张杰装认真看书被揭发了吧，何炅还评论张杰看的是育儿手册呢。

这从另外一个方面说明，老公陪坐月子长胖不止是吃得好的原因，还可能因为，他们“万事不管”啊！张杰还会打游戏呢，更别说很多人的老公了。

娃哭了，找娃的外婆；娃尿了，找娃的奶奶；娃饿了，肯定找娃他妈。育姐的表姐就说，表姐夫吃得比她多，晚上睡得比谁都死。

让他换尿布？别想了，一声是叫不动的，非得三催四请才行。

他也有各种理由：哄孩子，我不会；抱孩子，我手凉；夜里起来换尿布，我上班累，回来还不让我好好睡？

算了，说多了都是泪，还是接着带孩子吧。毕竟孩子睡着的时候还是很像天使的。

最后问一句，你们坐完月子，老公胖了吗？

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