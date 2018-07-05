新生儿容易感冒！你可要上点心

所有的婴儿出生时都有某种对疾病的免疫力，即便如此，他们的免疫系统需要时间才能完全成熟。这使得婴儿容易受到病毒感染，从而导致感冒。幸运的是，孩子患的大部分感冒都会增加免疫力。即使如此，宝宝的第一次感冒对父母来说还是很可怕的。新生儿常见的感冒并不危险，但它们可以迅速升级为肺炎或哮吼等疾病。下面，就让我们来了解下新生儿感冒：

新生儿感冒的症状

鼻塞或流鼻涕，是常见症状，分泌物可能开始时很薄很清晰，但在几天内会变得更浓，颜色更黄。这是正常的，但这并不意味着孩子的感冒越来越严重。其他症状包括：

发烧；

咳嗽，特别是晚上；

打喷嚏；

减少食欲；

因鼻塞而难以护理喂食；

难以入睡。

要与这些疾病区分

新生儿感冒与其他疾病有一些相同的症状，如流感、肺炎，家长要注意区分：

1.流感

如果新生儿得了流感，除了常见的感冒症状外，他们可能会有寒战、呕吐和腹泻。他们也可能有你看不到的症状，但宝宝无法告诉你，包括头痛，肌肉或身体疼痛，或喉咙痛。

2.肺炎

症状包括：

发抖；

发冷；

出汗；

高烧；

腹痛；

恶化的咳嗽；

呼吸急促或呼吸困难。

3.哮吼

如果宝宝出现哮吼，他们可能会呼吸困难，声音嘶哑，咳嗽。他们还可能发出像喘息一样的声音。

新生儿感冒的原因

普通感冒的另一个名字是病毒，上呼吸道感染。它们不是由细菌感染引起的，也不会对抗生素产生反应。宝宝的儿科医生可能会进行血液测试，尿检来确定宝宝是病毒还是细菌。细菌感染有时是由于病毒感染引起的并发症。它们也会引起疾病，例如：肺炎、喉咙痛、耳部感染。

新生儿感冒并不罕见。这些病毒可以在短时间内在空气和坚硬的表面生存或与生病的人直接接触，这就使得传播有可能发生。母乳喂养的婴儿比奶粉喂养的婴儿具有更多的免疫力，这是因为母乳喂养可以为宝宝提供抗体、白血球和酶。然而，这并不意味着母乳喂养的婴儿完全不受感冒的影响。

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