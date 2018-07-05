BB夜哭上瘾？找准原因再治理

很多妈妈都要遇到宝宝夜哭的情况，这会人感觉很头疼，其实，想要解决这一问题，首先要了解孩子为什么夜哭：

宝宝的生物钟还没有建立

宝宝出生之后的两月往往会经常哭闹，因为他们分不清白天与黑夜，日夜颠倒。而且宝宝生活也不规律，其实宝宝这个时候还没有建立起自己的生物钟，便会经常也哭。

宝宝夜哭的三种情况

1.周期性醒来

刚刚出生的宝宝夜间很容易醒来，因为宝宝夜间睡眠有几个周期，周期与周期之间有一个醒的过程。建议在孩子夜里翻动发出声音的时候，家长不要过多地去干预，因为宝宝很容易进入下面一个周期，如果家长这时候去干预会干扰到宝宝睡眠。

2.生理上哭闹

宝宝已经喂饱且尿布也没有湿，大小便也正常，那么宝宝哭闹只是生理上性哭闹，家长适当安慰就好。1岁以后宝宝哭闹目的主要是为了让爸妈满足自己的要求，家长要学会分辨。

3.病理上哭闹

宝宝哭闹，家长不管怎么安抚都没有用，有时候甚至还哭得更大声。这种情况有可能是孩子患上某种疾病。这期间，家长要时刻观察宝宝，如果宝宝生病会有其他表现，家长一旦发现异常应及时带宝宝就医。

宝宝夜间频繁哭闹或会影响成长发育

家长想要宝宝长得高，就要让其有足够的睡眠，宝宝成长发育需要依靠生长激素，这种激素可以促进蛋白质合成，刺激骨骼生长，一旦缺乏这种元素，那么宝宝生长可能会变得缓慢。生长激素在晚上睡觉时分泌的最多，如果宝宝经常夜哭，那么将会影响生长激素的分泌，最终可能会影响到宝宝身高发展。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)