哺乳妈妈的难言之隐：乳头痛怎么办

母乳喂养的妈妈通常都会经历一种难以言明的疼痛——乳头疼。哪怕是经验最丰富的母乳喂养者，也会一提到乳头疼，就很崩溃。值得庆幸的是，有一些自然疗法可以帮到你：

1.用母乳

母乳是一种不可思议的东西，在几乎所有的事情上都像魔法一样有效。专家指出，母乳可以治愈伤口。只要你没有鹅口疮，哺乳之后就可以在乳头上抹一些母乳。

2.借助乳头霜

市面上有各种各样的乳头霜，在购买之前最好看看成分。一定不要购买任何含有苯甲酸酯、染料或香味的乳头霜。如果乳头霜是用罐子或盒子装的，确保每次你把手伸进去之前都洗手了，或使用干净的涂抹器。

另外，要选那种哪怕孩子吃下去也不担心的乳头霜。护肤霜中的金盏菊成分有利于缓解乳头疼痛，金盏菊是治疗皮肤和让皮肤呼吸的主要草药。除此之外，羊毛脂乳膏和用羊毛油制成的油膏也有助于缓解皮肤粗糙。

3.自然晾干，避免使用肥皂

每次喂奶结束之后，让乳头自然晾干，不要擦拭。也不要在洗澡时在乳头上使用肥皂，那样反而会增加干涩感。

4.使用乳头保护器

好的乳头保护器不仅会缓解喂奶过程中的疼痛，甚至可能在一开始就避免疼痛的出现。乳头越深入婴儿的嘴里，你会越舒服。你还可以改变哺乳姿势，找到最适合自己的姿势，试试侧躺看看。

如果你的乳头疼痛持续严重或恶化，或是乳头破裂，出血或起泡，立刻去看医生，防止情况的进一步恶化。

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