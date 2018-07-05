这个东东每年致死超过50万人，就藏在孩子爱吃的食物里！

相信大家对“反式脂肪酸”这个被誉为“餐桌上的定时炸弹”的东东都不陌生。奶油蛋糕、炸鸡、蛋黄派、泡芙、方便面、薄脆饼干、巧克力、冰淇淋等这些孩子爱吃的食物中它的含量都不少。对于反式脂肪酸，你了解多少呢？我们该如何控制反式脂肪摄入量？今天达妈好好跟大家伙说说。

这里有个喜大普奔的消息，不知道大家有没有关注？上个月，世界卫生组织(WHO)推出了一个“取代”反式脂肪酸的指导意见，呼吁各国5年内“告别”食品中的人造反式脂肪。

什么是反式脂肪酸？藏在孩子爱吃的食物里

反式脂肪酸(Transfattyacids，TFA)又叫反式脂肪，来源于天然和人造2种食物。

牛、羊的脂肪组织和相关乳制品中含有少量的天然方式脂肪，不会对人体健康产生危害。

而人造反式脂肪大多来源于油脂的加工和使用过程中，比如人造奶油、人造脂肪、起酥油、植脂末、奶精等。一些焙烤和油炸食品除了开头提到的那些，还有油条、油饼、炸土豆、沙拉酱、炸鲜奶、南瓜饼等都含有较高的反式脂肪。这类反式脂肪是人类健康的杀手。

反式脂肪酸摄入过量危害大！

WHO之所以拟停用工业生产的反式脂肪酸，是因为这对维护健康和挽救生命hin重要。

据相关统计显示，每年有超过50万人因摄入方式脂肪而死于心血管疾病。反式脂肪酸的危害还不仅如此，大量证明表明其还会诱发II型糖尿病、过敏、哮喘、肿瘤，影响婴幼儿发育等。

那么，我们该如何远离反式脂肪呢？

1. 远离高温油炸

在外用餐时，建议少选油炸食物，比如炸鸡块、薯条、爆米花等快餐食物。在家烹调时，建议少用煎、炸，不要等到有油烟时才下锅。

2. 减少植物油用量

目前，(精炼)植物油是咱们国人摄入反式脂肪的最主要来源，所以有必要控制日常植物油用量。

家有宝宝更要注意，这里给大家分享一下宝宝每日推荐量：6—12个月5—10g，1—2岁10—15g，2~3岁15～20g，4岁以上20～25g。

3. 购物前先看标签

A. 看配料表

看到氢化植物油、部分氢化植物油、氢化棕榈油、氢化大豆油、植物起酥油、人造奶油、人造黄油、起酥油、植脂末、植物奶精、代可可脂等这些要注意了。

提醒大家，配料表里的各种成分一般是按加入量递减排列，“反式脂肪+糖”位置越靠前说明含量越多，不建议购买。至于那些没有配料表的散装食品，“三无产品”你确定要买？！?

B.看营养成分表

凡是食品配料含有或生产过程中使用了氢化和(或)部分氢化油脂，根据现行《预包装食品营养标签通则》规定，必须在食品标签的营养成分表中标示反式脂肪酸含量。而反式脂肪含量≤0.3g/100g，即可标注为0。也就说有些产品配料表里有反式脂肪成分，而营养成分表中却标注了“0”。这类食品不是不含反式脂肪，而是含量很低。

另外，提醒大家如果无法确定购买的食品使用的是不是天然奶油或天然牛奶，那么不建议购买。

4. 食物多样化

优先选蔬果等天然食材，尽量少选加工食品。另外，最好不要一天内少量多次使用含方式脂肪的食物，以免叠加超量。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)