宝宝吃西瓜，大有讲究，快来做功课！

炎炎夏日里，一边吹着空调一边啃着西瓜，简直不要太爽！这个时候，别忘了可爱的宝宝哦~那么，宝宝多大能吃西瓜呢？宝宝吃西瓜又有哪些讲究呢？今天就给大家说说。

西瓜不但含有丰富营养，而且甘甜爽口，是消暑降温的佳品。但宝宝不能随便吃哦~

★ 六个月内不吃

西瓜中含有大量果糖，可以为人体提供所需的能量。但是，六个月以下的宝宝肠胃功能尚未发育成熟，摄入过多糖分有可能诱发高渗性腹泻，不利于身体健康。

★ 满六个月少吃

宝宝发育十分迅速，一般6个月大左右时开始添加辅食，此时对食物的过敏反应不是那么强烈，就可以开始吃西瓜了。但宝宝肠胃娇弱，不建议直接给他喂西瓜，最好将西瓜榨汁兑水给他喝，或捣碎放入他的口中。

宝宝能吃多少西瓜，要根据他的年龄和饮水量来决定。举个例子，宝宝一次能喝100毫升的水，那么大家可以给他吃100克的西瓜。

★ 满一岁直接吃

宝宝满1岁后嘴里已经萌出不少牙齿，此时大家可以直接给他喂小块的西瓜。但西瓜性凉，宝宝的肠胃功能尚未发育完全，量不宜多，以免吃多了引起腹泻、腹痛等情况。

夏天气温较高，西瓜储存不当容易变质，特别是隔夜的西瓜，很容易引起食物中毒，出现精神萎靡、食欲下降、不想吃东西、呕吐等症状。之前，新闻曾曝出多起儿童因食用隔夜西瓜送医抢救事件，大家要多注意！那么，宝宝该如何吃西瓜呢？

▷ 宝宝这样吃西瓜最安全

通常，常温储存的西瓜建议4小时内吃完。如果没吃完，可以用保鲜盒保存，放入冰箱。之后想吃时，应先把和外界接触已经滋生大量细菌的表层切掉。

若宝宝是母乳喂养，过早吃西瓜不利于他的消化道发育。若宝宝是人工喂养或混合喂养，大家可以将西瓜瓤放在碗中，用小勺子捣烂后拿纱布过滤给他喝汁。

西瓜水分大，吃完一块可能就撑着了，宝宝也是这样。建议大家在哺乳后两小时也就是两顿奶之间给他吃西瓜。这时宝宝吃西瓜不但可以补充水分和营养素，还能在夏日享受清凉爽口的美味！

▷ 宝宝吃西瓜的最好方式

宝宝吃西瓜无非有两种方式，一种是榨汁喝，一种是直接吃。鲜榨西瓜汁含有大量可溶性成分，非常适合小宝宝食用。若宝宝月龄较小，可以适当加水进行稀释。

如果宝宝磨牙已经长出，最好让他直接咀嚼。当然了，西瓜要切小块一点。

▷ 出现这些情况，宝宝不宜吃西瓜

如果宝宝存在肾功能不全，患有糖尿病、口腔溃疡、风寒感冒等情况，不推荐大家给他吃西瓜，以免影响身体健康和疾病恢复。

除了上述提到的怎么吃以及储存等问题，宝宝吃西瓜还应注意以下事项：

√ 不冰冻

与常温西瓜相比，冰镇西瓜口感和风味会好很多，是很多人的最爱。但可千万别给宝宝吃，否则腹泻、腹痛等肠胃问题很快会找上门。宝宝最好吃常温西瓜。如果已经把西瓜放入冰箱，吃之前要拿出来等回温后再给宝宝吃就好了。

√ 一定要去籽

对宝宝来说，西瓜籽还是蛮危险的，一个不小心就有可能被误吸入气管。另外，宝宝吞了太多西瓜籽容易影响肠胃消化，引来便秘。所以喽，给宝宝吃的西瓜最好先去籽哟~

√ 不宜空腹吃

宝宝空腹吃西瓜挺不好的，会导致胃酸减少、胃液被稀释，影响正常的肠胃消化。如果宝宝一次吃太多更麻烦，有可能会诱发肠胃功能紊乱，出现腹泻、呕吐、脱水、酸中毒等症状，甚至有可能造成生命威胁。

√ 不要当饭吃

西瓜糖分高，热量也很高，卡路里大概为250千卡/千克。宝宝吃太多的话，一下摄入大量热量容易发胖，不利于健康。

√ 饭前睡前不要吃

西瓜含水量高，如果饭前吃胃容量会被占据不少，宝宝就没胃口吃饭啦~另外，西瓜还利尿，如果宝宝睡前吃会造成夜尿频繁，甚至出现尿床囧况，对睡眠质量影响hin大哦~

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