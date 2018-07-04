宝宝会爬了 这几个安全措施得赶紧做好

宝宝学会了爬意味着孩子终于不用再依赖你来移动，可以凭借自己从一个地方到另一个地方。他们会为自己的这项新成就感到无比自豪，并会尽可能多地去爬。整个世界都是孩子探索的地方。

不是所有孩子都会爬

如果你的孩子不会爬，不用担心。事实上，有的宝宝从不会爬。大多数宝宝会在7至10个月开始学爬，平均9个月开始出现爬行行为。但是，有的婴儿会跳过爬，直接学会站，然后学会走。如果你的宝宝跳过了爬这一步，但后续正常发育，无须担心。

爬有许多不同的姿势

大多数婴儿运动发育从两个方向进行，即从前向后或从后向前。一些婴儿采用军队匍匐或肚皮爬行的方式，在这种方式下，他们趴在肚子上，用手臂来完成大部分的工作；而另一些婴儿依靠手和膝盖前后摆动，最后向前移动。其他的爬行方式还有：螃蟹爬行（用一只膝盖爬行，另一个膝盖伸直，向前或向侧面爬行）、发条式爬行（向前或向后爬行）。哪怕宝宝的爬行姿势有些不寻常，也几乎没什么可担心的。但如果宝宝总是一侧用力，拖着身体的另一侧，最好带孩子去看医生，以防万一。

安装婴儿防护措施

最好在孩子开始爬行之前，就给房子安好婴儿防护措施，这样你就不用担惊受怕。确保安全的最好方法就是自己也在家里爬一遍：

（1）盖上电源插口。

（2）在宝宝能够到的每个抽屉和橱柜上都装上儿童护具。

（3）如果你家里没有地毯，买一些彩色泡沫垫，防止宝宝膝盖磨伤。

（4）如果你家是木制地板，确保地面没有钉子或松动的碎片。

（5）把所有易碎或锋利的东西放在高处。

（6）把所有的化学药品放在高架子或橱柜里。

（7）把所有有棱角的地方都包上。

（8）清理所有可能会引起孩子窒息的东西。

（9）把你不想让孩子进入的房间隔开，比如厨房、浴室、车库、健身房、阳台。

即使房间被彻底改造过，仍然可能存在一些潜在危险，所以要时刻密切关注正在爬行的孩子。

爬行对宝宝的成长有很大的帮助

爬行可以锻炼宝宝的身体和精神。它可以帮助婴儿学会协调肌肉运动、视觉和空间能力，甚至可以帮助他们发展认知技能。比如如果他们想要拿一个玩具，而玩具在别处，他们首先要记住去爬到那才能拿到玩具。

最后，需要提醒各位，如果孩子15个月仍然不会爬行，被拉着也不会站立或走路，最好带着孩子去看医生。

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