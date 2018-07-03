确认过眼神，这就是宝宝想要的周岁生日！

时间飞逝，转眼间宝宝就一岁啦，宝宝的第一个生日都备受家庭重视。那么该怎么庆祝呢？育姐这就给大家出谋划策：

怎么给宝宝过周岁

生日大餐

爸爸妈妈可以在家里或者饭店为宝宝准备美味的生日大餐，还可以邀请亲朋好友一起见证这个时刻。

买新衣

宝宝周岁生日的时候，妈妈可要给宝宝准备新衣服哟，打扮得漂漂亮亮的，迎接美好未来。

抓周

抓周是中国宝宝周岁生日的传统习惯，人们认为通过这可以看出宝宝的兴趣爱好以及志向所在。其做法就是在宝宝满周岁的那一天，爸爸妈妈在桌子或席子上，呈半弧状，放置好各类用来抓周的东西，然后让宝宝自己随意抓取其中一件物品。

游玩

如果条件允许，环境适宜，爸爸妈妈可以带着宝宝外出游玩，开开心心地过周岁。

买礼物

作为宝宝的第一个生日，爸爸妈妈的礼物自然少不了哦！赶紧准备一个有纪念意义的玩具，嗯？想不到？看看下面给大家列的小创意吧：

宝宝过周岁，没点创意怎么行

1.做纪念书

爸爸妈妈将宝宝每年生日时的照片、有趣的事情、理想以及身高体重等都记录下来，为宝宝留下一本生日纪念书。

2.留小脚印

爸爸妈妈可以在宝宝的脚底抹上印油，然后再拿一张白纸，留下宝宝成长的“足迹”。

3.做生日报纸

在宝宝生日这天，记录下当天有趣、温暖等各种事情，并记录下宝宝成长的点点滴滴，写下爸爸妈妈对宝宝的期望祝福，做这样的一份报纸，宝宝长大后一定会很感动。

4.种纪念树

在宝宝一周岁时，种下一棵属于宝宝的树，可以通过拍照的方式见证让它陪伴宝宝一起成长。

孩子过周岁，这些注意事项要留意

1.布置得当

宝宝在家过周岁，爸爸妈妈不必太过费心，布置得太过花哨复杂，只要放一些宝宝的照片、全家福、玩具就可以了，这样简单而又温馨。

2.准备玩具

如果爸爸妈妈有为宝宝准备生日节目、惊喜之类的想法，一定要慎重考虑。由于宝宝年龄的限制，他们可能并不能明白那些“惊喜”，反而可能会被吓到。其实爸爸妈妈准备一些宝宝喜欢的玩具，他们就会很开心很满足了。

3.时间合适

一般情况下，宝宝即使到了周岁也会有白天睡觉的习惯，所以在帮宝宝庆祝生日的同时，不要打扰他休息。

4.客人不要多

宝宝周岁的时候，只要邀请一些亲近的家人、朋友就可以，不要人太多，导致过于喧闹，空气也不流畅，这样反而可能会让宝宝不开心或不舒服。

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