二胎难怀？你可能是继发性不孕

对于许多女性来说，继发性不孕是一个令人揪心的问题，这个问题比你想象的要普遍得多。所以你应该多去了解，今天这篇文章就带大家了解继发性不孕：

什么是继发性不孕

继发性不孕症是指一对夫妇在毫无困难的正常生育一胎的情况下，无法再次怀孕或分娩。继发性不孕取决于你的年龄。如果你低于35岁且尝试怀孕12个月而没有成功，或是35岁或以上且尝试了6个月没有成功，就属于继发性不孕。

如果你以前就怀孕困难，或是需要不孕治疗才能怀孕，那么你可能需要再次治疗。

继发性不孕并不罕见

继发性不孕和原发性不孕一样常见。大约每8对夫妇中就有一对受到该问题的困扰。

什么时候要去就医

如果你有已知的生育问题，那么一旦准备开始尝试怀孕就立刻去看医生。如果你在35岁以下，在进行一年无保护措施的性行为却没有怀孕的情况下，建议你去看医生。如果你在35岁以上，6个月之后就应该去看医生了。

如何预防继发性不孕

如果你和老公都没有已知的任何生育问题，医生往往会建议你们转变自己生活方式，比如保持正常的体重、规律的锻炼和健康均衡的饮食。不健康的生活方式，比如肥胖、吸烟、过量饮酒或吸毒等，都可能导致不孕。

女性的年龄是唯一最能预测生育率的因素。如果女性在第一次怀孕时已经超过35岁，那么如果她想再生一胎，最好尽快采取措施。

继发性不育症的治疗方法

如果你发现自己无法怀孕，不要恐慌。这就像很多夫妇第一次怀孕有困难一样，其实有很多治疗方法。事实上，治疗原发性和继发性不育症的方法非常相似，医生可以帮助你制定一个最适合你的治疗计划，包括选择帮助调节排卵的药物，在精子质量差或低的情况下帮助受孕，甚至是体外受精。不要担心，绝大多数继发性不孕的夫妇都成功地实现怀孕。

学会缓解压力

对于一对夫妇来说，怀孕困难是非常有压力的，特别是如果过去很容易就怀孕了。在治疗继发性不孕的同时，要缓解自己的精神压力，比如和朋友交谈或是做瑜伽。夫妇双方要坦诚地交谈，在追求生育的愿望上保持一致。

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