宝贝难独立 父母是主因

在中国式的家庭教育中，很多父母习惯性地过度介入到孩子的学习生活和日常生活中去，这就导致孩子可能会缺乏独立自主的能力，因为父母这样的行为会给孩子一个错误的印象，认为自己是不能够自行解决某一个问题或者事情，这就降低了孩子的自我效能感。

长此以往下去，会让孩子对周围的环境感到压力很大，让他们产生对陌生环境的主观恐惧感，从而限制了孩子自己动手解决问题的能力。那么，面对这个问题，我们要怎么办才好呢？

要有良性交流互动

在家庭教育中，父母和孩子的良性交流互动是尤为重要的一个环节，孩子取得优异的成绩自然是很重要的，但是孩子将来长大以后能否在社会中立足，面对困难能否迎难而上也是很重要的。很多家长习惯性帮孩子解决一切困难，等到孩子自己踏入社会后，什么问题都解决不了，什么都需要靠父母，这样做对孩子的未来的发展是极为不好。所以，当孩子遇到困难时，父母要学会鼓励孩子，让孩子自己去想办法解决困难。

可以说，家长在孩子面对困难时，选择无条件地帮孩子解决问题可以视为非良性交流互动，因为在这个互动中，孩子一直处于被动的地位，而什么样的互动是良性的交流互动呢？就是当困难发生时，有孩子的主观努力去解决困难，也有爸爸妈妈的鼓励和引导，在这样的互动下，困难才能被最好的解决。

父母的过度关注，反而可能会事与愿违

有的父母受过高等的教育，甚至是留洋教育，按照道理来说应该是个优势，因为，父母可以让孩子接触的东西更多更广，但是，如果父母没有好好利用自己教育资源的话，就可能会导致事与愿违。一个很能干的父母未必能够给孩子树立一个很好的榜样，相反，孩子可能会因为父母的能干，而给孩子一种错觉——“我怎么也不可能做得和爸爸妈妈一样好”，导致孩子连尝试都不愿意。

每个孩子都是独立的个体，爸爸妈妈要记住，别人的成功经验不能直接拿来用，过度的呵护和帮助反而可能会给孩子带来负面的影响，要多给孩子一些鼓励和支持，让他们自己解决困难。

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