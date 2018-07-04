倾听孩子，也大有学问！

教育孩子是每个家庭的头等大事，而谈到教育孩子首先就要做到了解孩子，而学会倾听孩子的诉说就是了解孩子的一个重要的途径。要想做到有的放矢，就要了解孩子到底在想些什么，在关注着什么，需要什么…善于倾听不仅能让家长正确地教育孩子，还能形成和谐融洽的亲子关系，让孩子健康快乐地成长。那么如何做到正确对待孩子的倾诉呢？

对孩子的诉说要仔细聆听

当孩子对爸爸妈妈敞开心扉时，作为父母首先要做到的就是不要中途打断，要让孩子尽情诉说，好好宣泄。作为一名合格的听众，仔细的聆听是基本，切勿敷衍。如果父母表露出勉强敷衍的神态，可能孩子就会对父母丧失信心，停止对父母的诉说。家长可以用一些技巧来表达对孩子倾诉的关注，比如使用“是吗”“好的”“哦”等之类表达肯定或者疑问的词语，以此来参与到孩子的倾诉中。孩子会觉得爸爸妈妈确实有在仔细听，孩子以后也会很愿意向父母去倾诉。

对孩子的倾诉要善于引导

孩子是很纯真的，他们的感情简单、浓烈又外露。要想了解一个孩子的内心，直接就可通过他们外在肢体的形态来勘探。通过他们的姿态、行为、表情等方面的变化就可知道他们的情绪走向。比如孩子一向活泼好动，忽然蔫头耷脑了，这时家长切勿采取不理不睬不关注的姿态，而应善于引导孩子，让孩子自己将事情的原委告诉家长。比如“今天学校肯定发生了什么事情吧？要不你怎么看起来有点不开心呢？”让孩子感受到父母无时无刻都在关心着自己，要让孩子明白，有事情发生不能憋在心里，要第一时间和父母说，爸爸妈妈肯定会帮助解决。

将自己的态度明确告诉孩子

孩子向你倾诉，一般情况下就是想听听家长的看法和想法，根据家长的指导去完善行为。所以父母听完孩子的倾诉后，要明确并且诚恳地把自己的想法或者看法告诉孩子，不可忽视或者敷衍，并且尽量做到使用简洁明了的语言，让孩子能听懂并且理解。有时孩子可能情绪比较激动，说出来的话会比较偏激，这时家长万不可粗暴呵斥，火上浇油，而应当抚平孩子的情绪，告诉孩子更好的解决方法。

跟孩子产生共鸣

家长要从孩子的角度去看待事物，做到跟孩子产生共鸣，让孩子知道父母是理解自己的。比如当孩子跟父母说自己不想去上学了时，家长可以说“妈妈知道宝贝不想去上学时因为舍不得妈妈，妈妈小的时候也舍不得姥姥，也不想去。”这样说，孩子会觉得很开心，会觉得妈妈是理解自己的，这样对家长进一步的劝说和建议就会很容易采纳。

总之，要想让孩子养成乐意向你倾诉的好习惯，家长应时刻注意自己的言行举止，要和孩子保持良好的亲子关系。并且可以将孩子当成自己的知心朋友，偶尔的向孩子透露一些你的情绪，这样做会激发起孩子进一步向你倾诉的愿望。

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