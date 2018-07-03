熊孩子打翻巨额雕塑 妈妈不愿买单

据英国《每日邮报》6月20日报道，日前一名美国女子带着儿子和朋友一起参观欧弗兰帕克市文化馆，殊不知在此期间其五岁的儿子不小心打翻了一座雕塑，此艺术品价值13.2万美元(约合人民币85万元)。然而，孩子的妈妈表示拒绝承担赔偿，此举受到众网友的抨击。

熊孩子打翻雕塑，作者高额索赔

据了解，这期事件发生在美国堪萨斯州的欧弗兰帕克市文化馆，当时妈妈萨拉·古德曼正和朋友一起坐在沙发上聊天，而她的儿子特罗伊则在其不远处玩耍。突然孩子对其身边的雕塑感兴趣了起来，不断伸手去摸，雕塑最终失去了平衡直接倒地。据了解，这座雕塑名叫斯城的阿芙罗狄特，是由玻璃和镜子制成，其顶部受到了严重破坏。而其作者雕塑家比尔·里昂得知后非常气愤，要求索赔13.2万美元(约合人民币85万元)。

妈妈拒绝赔偿，认为儿子不是故意

儿子犯了错，妈妈萨拉的做法则让人更无语，她表示愿意为孩子犯的错承担责任，但是孩子还小，并不是故意的，而且展出方也应该承担责任，因为这座雕塑并没有得到任何保护措施，因此她认为不应该由她来买单。萨拉甚至还面对电视镜头，拒绝了赔偿。这一做法引起诸多网友和观众的愤怒，纷纷抨击萨拉，甚至还有人给萨拉寄出了死亡威胁。很多人表示这起事件的主要原因就在于萨拉没能看管好孩子，萨拉的做法就是在推脱责任，必须要赔偿！

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