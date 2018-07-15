孕期胃灼热怎么办？这三个方法来get

孕酮是孕期中重要的指数，孕酮可以为受精卵以及胎儿提供了安全、健康的生长环境。但是，孕酮也会引发妊娠副作用比如胃灼热。需要注意的是，孕期胃部灼热与宝宝的头发多少无关。怀孕期间孕酮在放松子宫肌肉的同时，也放松了胃部顶部的瓣膜。这使得胃酸可以在食道中倒流或回流。怀孕期胃部灼热症状明显，胸部和喉咙有强烈的灼烧感，进食困难，并可能影响睡眠。

虽然你可能无法完全避免胃部灼热，但你可以遵循以下建议，缓解灼烧。

1.避免常见的诱发因素

怀孕期还想吃油炸食品还是高脂肪食品？你得忌嘴啦！高脂肪含量的食物更难消化，会导致胃排空延迟，从而产生更多的胃酸。

胃灼热患者的另一个禁忌是辛辣食物，因为这些食物会刺激食道内壁。如果可能的话，在怀孕期间坚持吃一些清淡的食物。除此之外，包括谷物、糖、乳制品、加工食品、水果和果汁在内的酸性食物也会导致胃灼热。你最好选择偏碱性的食物，包括大豆、无糖酸奶和牛奶、新鲜蔬菜、土豆、豆类、橄榄油、鳄梨、坚果。

2.小口慢慢吃饭

除了避免常见的饮食诱因，专家建议准妈妈每天少食多餐，慢慢进食。不要用水送食物，这样会增加胃酸倒流的风险。建议孕妇吃完饭后，不要直接躺下。当准妈妈躺下的时候，保持头高于脚，例如把枕头放在肩膀下。这有助于防止胃酸上升到胸部。

3.试试自然疗法

你可以向医生学习按摩呼吸隔膜，为胃腾出更多的空间。

通常非常有效的家庭疗法是嚼口香糖，这刺激了唾液腺，帮助清除胃酸的堆积。

然而，这些方法并不是对每个人都有效，所以如果你的胃灼热严重或影响睡眠，你可能需要非处方药物。

4.服用孕妇可用的胃灼热药物

服药之前，一定要确定是孕妇可用的，并且是医生嘱咐的。

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