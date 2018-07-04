被这名宝妈暖到了！有教养对孩子来说真的太重要

这两天，很多网友被一位年轻宝妈暖到了。

地铁上，怀抱熟睡孩子的她，一直用手捧着孩子的脚，直到地铁到站。这样孩子既不会踢到人，也不会弄脏别人的衣服。这只是一个小细节，但却被很多人忽视。

在公共场合多为他人着想，尽量不给别人添麻烦。这位宝妈有教养的样子真美！相信她怀里的孩子在耳濡目染下也会很懂事。

01

这样的事情还有很多。

这是在地铁里拍到的一张照片。身穿绿色上衣的小姑娘不小心把爆米花弄撒了。于是家长便陪着她一颗颗捡起来。

生活中类似的事情很多，但并不是左右家长都这般。有的家长置之不理，当做什么做都没有发生；有的则是狠狠责备孩子，一直讲一直讲直到下车。而这位家长用实际行动告诉孩子应爱护公共场所的卫生，如果自己不小心破坏了应努力弥补回来。

在一个雨天，一位妈妈左手为孩子挡雨，右手撑伞为一个佝偻着腰步履蹒跚的老人挡雨。孩子成长的道路上，有这样的妈妈陪伴真好。

02

那么，到底是什么有教养呢？

其实，很多时候教养就是一些小事，体现在细微之处，比如轻声关门、有序排队、不随意挖苦别人，

再比如礼貌对待所有服务人员；不当众吸烟，特别是在有孕妇、孩子的场所；不管开门还是掀门帘注意身后，如果有人帮忙挡下；开车经过积水路面时，看到前面有行人及时踩刹车减速……

亦或只是帮小伙伴压下飞扬的裙摆。

很多时候父母的修养决定了孩子的教养。这和贫富无关。在达妈看来，一个人被评价没教养是最大的侮辱，因为这连带否定了你的父母、家庭。

尽管事情已经过去多日，但提到那位暖心的小朋友，浙江衢州市人民医院眼科主任医师毛思红内心还是会泛起一阵波澜。

6月19日，一位小患者看到毛思红医生忙着给病人看病，午饭都没吃，便让家长给买了面包，悄悄放在毛思红医生的桌上。

纸条上这么写：

医生：

你好，我家小朋友觉得你中饭未吃给我们看病，一定要给你买个面包，可自己又不好意思自己给你，放你桌上，请查收。

小朋友这么暖，必然和家长平时以身作则和教育分不开。

03

想要养出一个有教养的孩子不是一朝一夕的事，要日积月累培养。其中最关键的是一定要做好以下这3事：

1. 尊重他人

这包括进别人房间前先敲门，准时赴约，尊敬长辈，见人主动问好，课上不影响他人听讲，课下不搞恶作剧或欺负同学，未经允许不随便碰别人东西，不拿别人的短处、缺陷开玩笑，尊重任何行业的服务人员，不强迫别人做任何事情……以上均是待人接物的小细节，平时大家应以身作则教会孩子，让他懂得尊重他人，考虑他人的感受。

2. 管理好情绪

最能体现一个人的教养往往在他心烦气躁之时。作为家长，我们应引导孩子认识自己的情绪，学会控制和疏导负面情绪。当然，首先大家应学会控制情绪，理性表达思想和情绪，孩子很容易学到。还有，切勿恶言相向。你这么做了，孩子会以为这就是解决问题之道。大家应适时表达情绪、表现冲突，向孩子展示一下良好的沟通技巧。

3. 给孩子立规矩

给予孩子宽松的成长环境，并不是代表他们可以任性妄为，没有规矩。如果在刚开始大家就能对一些行为做出规定，那么这些规矩就可以变成习惯，比如公共场所不能大声喧哗，见到长辈要打招呼，家里的东西都各有归属并不全是他的等等。

虽然孩子年幼，难免会有一些不合时宜的言行举止，但这不是为孩子推脱的理由。孩子越是不懂事，越应该及时多花心思教育他。

如果孩子有不好的言行被他人指出，请诚恳感谢，如果有道理不妨接受。千万不要暴跳如雷和人争执，各种为孩子开脱。如果家长真那么做，他会更不懂得为自己的言行负责。

良好的教养是父母能给孩子最好的财富，大家请行动起来吧。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)