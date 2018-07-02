熊孩子宜家内捡到枪，还开枪了！

据美国福克斯新闻网报道，6月25日，美国一群儿童在宜家商场里玩耍时，从沙发里捡到了一把枪，并且其中一名还开了枪。所幸的是，并没有造成人员伤亡。

顾客遗失手枪被儿童捡到，还开了一枪

据了解，该事件发生在美国国印第安纳州费舍尔市的一家宜家家居店里，当时一位顾客在沙发上不小心将裤子口袋里的枪掉了出来。然而，这名顾客并没有发现。

6月25日下午2点，一群孩子来到该商场玩耍时捡到了这把遗失的枪，其中一个小孩还开了一枪。幸运的是，这一枪并没有造成人员伤亡。

在通报中，警方没有透露开枪小孩的具体年龄，同时表示正在对此事展开调查。

当地警官汤姆·韦格呼吁：“如果你随身携带枪支，请务必保证枪支每时每刻都在你的掌控之中。这是作为枪支所有者的责任。”

宜家发声明致歉，警方不会起诉枪支所有者

宜家家居随后发布声明，表示该商场有禁止顾客携带武器进入的规定，将认真调查这起事件。同时,宜家在声明中也表达了歉意。

虽然宜家商场有规定不允许顾客携带枪支入内，但警方表示，根据法律规定，不会对枪支所有者提出指控。

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