激发孩子艺术潜能的方法，值得你收藏！

艺术是一个高大上的领域，而且涉及多个方面，很多爸爸妈妈们为了让宝宝更优秀，往往从小就开始注重培养孩子的艺术细胞，激发孩子的艺术潜能。但是想要让宝宝更有艺术才华，你得要用对方法，下面这几个好策略你不容错过！

准备齐全的工具

孩子们进行创作时往往会用到很多工具，比如水彩笔、卡纸、绘画本等等，如果宝宝们有艺术创作的想法，却没有对应的工具，那将非常打击积极性。所以，爸爸妈妈们不妨跟孩子们多沟通，了解孩子需要哪些材料，并积极准备。建议把这些材料放在一个固定的，宝宝拿得到的地方，同时也要训练宝宝用完之后及时整理，这样不仅能够使宝宝的艺术创作更加顺利，也能让宝宝们养成随手整理物品的好习惯。

及时并有效的赞赏

每当宝宝们把作品摆在爸爸妈妈们面前的时候，他们非常希望得到父母的赞赏和认同。这时候，爸爸妈妈们不要吝啬自己的赞美，而是要第一时间表达欣赏之意，同时也要切实指出宝宝有哪些方面做得尤为出色，要让赞美更具有说服力和真诚。同时，面对还需要改进的地方，爸爸妈妈们可以跟宝宝们一起思考如何改善。

让作品具有现实价值

一时的表扬和赞赏很快就会让人淡忘，如果爸爸妈妈们想让宝宝们长时间都记得因为艺术创作而获得的快乐，那么不妨给宝宝们出色的几个作品进行拍照留念，也可以将其制作成贺卡，装饰画等等，这些物品既可以放在家里作为装饰，也可以当作礼物送给亲戚朋友或者宝宝的好朋友。这样做，能够极大地保留这份快乐，也能让宝宝拥有继续创造新作品的兴趣。

做好收集

宝宝们每完成一次艺术创作，爸爸妈妈们就可以把这些东西稍加挑选，接着收集起来。最好可以放在一个大的箱子里或者空余的抽屉里，同时做好分类，方便今后翻阅。这其实也是宝宝们成长的证明，每回看一次就能感受到满满的回忆和当时的心情，无论是作为纪念还是证明，都是不错的选择。

激发宝宝们的艺术潜能也是一项具有挑战性的任务，爸爸妈妈们要善于从生活中发现细节，为孩子营造良好的氛围。

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