备孕二胎，有些事必须由男人来做

随着二胎政策的开放，社会上早已掀起了一股“二胎潮”，很多妈妈都开始积极备孕。但是你知道吗在备孕期间，不光是妈妈需要努力，爸爸也得要做功课！

1.停止抽烟喝酒

很多爸爸都喜爱抽烟和喝酒，但是在备孕期间，这个习惯必须要停止。因为不管是抽烟还是喝酒，都会损害精子的活跃度，或者导致精子的质量变差，使得受精受阻，妈妈们怀孕的可能性也就小了很多。如果遇到某些必要的应酬的场合，爸爸们也要学会拒绝，说明备孕的情况，相信大家都会理解的。

2.体检

通常决定生二胎的家庭，夫妻二人已经不再年轻，身体素质也不比从前，生孩子往往也不如年轻时顺利。所以，爸爸们应该和老婆一起去医院做体检，特别是泌尿系统检查和精液检查这两项，可以了解到精子的活力度。

3.改正不良习惯

很多爸爸们都有熬夜、长时间对着电脑手机，饮食不规律等不良习惯，这些都应该果断戒除。保证一个良好的身体素质也是养育二胎的基本前提，而这些不良习惯对身体伤害不小！

另外，喜欢蒸桑拿的爸爸们也要暂时停止这一行为，因为桑拿室的温度很高，对精子的质量影响很大，不利于受精成功。

4.积极运动

运动是生命的动力，也是改善身体状况，促进身体健康的好方法。爸爸们平时工作之余就可以开展健身计划了，比如跑步、做健身动作或者去健身房都可以，通过运动来调节身体机能，提高受孕成功率。

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