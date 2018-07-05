显不显怀 靠四个方面决定

不知道孕妈们会不会有这样的困惑，明明已经怀孕了好几个月，但是肚子就是大不起来，不光自己担心，身边的家人也会担心是不是宝宝婴儿不良。其实孕妈们这样的担心是多虑的，肚子显不显跟宝宝发育好不好没有多大关系，而是跟以下这几个因素有关。

1.盆骨大小

每个孕妈的体型都不一样，盆骨也是。有的孕妈盆骨宽，臀部又结实，宝宝们在子宫里就有了足够的空间，不管长得多大都有盆骨的包容，这样自然不会显怀；相对的，如果孕妈的盆骨窄，宝宝的生长大小没办法包容在盆骨中，这样就会容易显怀了。

2.脂肪含量的多少

孕妈们有胖有瘦，脂肪含量不同，像体型较胖的孕妈，脂肪含量较多，怀孕之后肚子就会更加明显，而那些较瘦的孕妈们，体内脂肪较少，肚子上没有什么肥肉，也就不容易显怀了。

3.胎盘位置

胎盘的位置也一定程度上决定了孕妈们显不显怀，前怀的孕妈们，也就是胎盘位于子宫的前方，会比较容易显怀，肚子会随着时间增长而变大。而胎盘位于子宫后方，也就是后怀的孕妈们，就不会容易显怀了，有的到了孕后期才会稍微明显一点。

4.羊水含量

宝宝们是生长在羊水中的，而每个孕妈的羊水含量也会因为个人体质而有多有少，羊水较多的孕妈们就会比较显怀。反之，羊水含量少的孕妈们就不容易显怀，有的时候肚子显怀的大小都对不上相应月份，但这对宝宝是没有什么影响，孕妈们自身分泌的羊水肯定是足够宝宝生长的。

其实，显不显怀对宝宝们影响不大，孕妈们不需要过多在意，也不要因此而徒增忧虑，或是逼着自己多吃高营养的食品，其实只要孕期营养补充充足，孕妈们也能做到作息规律、适量运动，对自身危险的事情坚决不碰，时刻保证自己的安全，那么生出来的宝宝一定会健健康康。

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