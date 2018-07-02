揭秘BB身上的红点点，一看就懂！

宝宝胖乎乎的腿上可能会经常出现一些红红的小点。别担心，这些红点和小疙瘩通常情况下会自己慢慢消退，大多数都是不严重的。以下列举了几种宝宝常见的皮疹以及应对方法。

湿疹（特应性皮炎）

近20%的孩子都会出现特应性皮炎，又名湿疹，其症状是在干燥，开裂的皮肤上出现大面积的红色区域。这其实就是丝聚蛋白缺陷，这种蛋白通常能保护皮肤，帮助皮肤保持水分免受刺激。一旦丝聚蛋白缺乏，皮肤中的水分很容易蒸发导致皮肤干燥和开裂。外界的刺激是造成丝聚蛋白缺乏的主要原因。常见的诱因包括羊毛、高温或肥皂、香水、洗衣液和洗涤剂中的化学物质。从婴儿期开始，超过半数的患者通常会在1岁和5岁之间出现此症状。

特应性皮炎会产生粉红色或红色的干燥皮肤，伴随着瘙痒，并很可能会扩大面积。湿疹可以出现在身体上的任何地方，最常见的部位在膝盖后面，面部、头皮和手臂上。

处理方法：用温水洗澡。使用温和的沐浴液，不要用力擦拭宝宝的皮肤，沐浴时间不宜过长，可以使用一些无香味的药膏或者宝宝专用的无刺激护肤品润滑宝宝的皮肤。注意，不要使用香水产品和羊毛面料，避免温度过高。

热疹（痱子）

痱子是婴儿汗腺堵塞引起的。这是一个非常常见的疾病，尤其是在炎热、潮湿的天气。

症状是出现微小的粉红色或清晰的肿块，有时看起来像小水泡。

你会发现它一般出现在经常出汗的地方，如有褶皱的地方或者大腿根部尿布区域。也可能出现在颈部、胸部和脸部。

处理方法：关键是要保持环境和衣物的凉爽。穿轻便，透气，棉的衣服。

酵母菌感染（念珠菌病）

念珠菌病是15个月以上婴儿常见的由酵母感染引起的病症。它通常发生在温暖潮湿的皮肤区域（如尿布下面）。母乳喂养期间，母亲服用抗生素的婴儿更容易患病。这是因为抗生素杀死了体内的酵母菌。

症状是皮肤上会出现很红的斑块，甚至脓疱。而大腿附近的尿布区是最常见的发病地方。

处理方法：推荐使用抗真菌酵母霜，每天两次，尤其是在大腿皱褶处（具体详询医师），或者使用含有氧化锌的无刺激的隔离护臀霜，在每次换尿布的时候给宝宝涂抹。尿布与皮肤之间要留些空间，这样空气就可以在皮肤周围流通。

传染性软疣

传染性软疣是由痘病毒引起的。这不是新生儿的常见问题，一岁以上的幼儿更容易患病。

症状为无痛，皮肤呈粉红色，可能出现小疙瘩。传染性软疣会出现在腿上的任何部位，尤其是膝盖后面。

处理方法：孩子的免疫系统会自然地对抗传染性，不过可能需要几个月的时间才能恢复。如果你想尽早治愈，可以使用一些有助于刺激皮肤免疫反应的药膏。千万别忘了这种病是有传染性的，所以在洗澡或游泳的时候要特别小心，并给感染的孩子使用单独的毛巾和床单，以免传染。

手足口病

手足口病会导致皮疹，而婴儿在春季和夏季最容易受到感染。

症状为皮肤会红肿，出现肿块，有疼痛感。主要出现在手、大腿、臀部和口腔等区域。

处理方法：除了控制发烧，提供良好的饮食外，没有其他治疗方法。请经常去医院检查。

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