想要治好孩子的任性，不妨从这些方面入手

孩子的性格大部分会受到父母的影响，有时候孩子的任性可能正是父母导致的。面对孩子的任性，爸爸妈妈们应该合理应对，理智地拒绝他们无理的要求，下面这些方法或许对你会很有用：

1.父母立场统一

在不少家庭中，爸爸妈妈们都会下意识地分别扮演两个角色：红脸和白脸。也许爸爸妈妈们会认为这样利于解决矛盾和便于沟通，但其实这是不正确的教育方法。父母应该作为一个家长的整体，立场必须统一，这样才能营造和谐感和良好的相处氛围。而且，如果父母当中的一个人坚决反对孩子提出无理的要求，而另一个人只是好言劝说，这只会对孩子不知所措，也起不到威慑的作用。

2.规矩要立早

往往事情做完之后，父母才会意识到问题。与其这样，不如事前就立下规矩，并严格执行。家长的威严不仅仅来自严肃的态度，更来自不可打破的规矩。当然，在订立规矩的时候，完全可以让孩子参与进来，尽量保持公平性和合理性，让孩子更愿意遵守。

3.坚决说“不”

有时候，孩子的任性简直让父母生气到抓狂，其实这时候父母更应该冷静下来，要用心平气和的状态来教育孩子，父母的抓狂只会让孩子觉得有趣，并想要一犯再犯。另外，父母既然拒绝了孩子无理的要求，就要坚持到底，不要因为孩子哭闹或者以不吃东西为要挟就立马妥协了，这只会助长孩子的任性。孩子如果哭闹，不要急着平复，等孩子情绪稳定之后再上前教育，目的是为了让孩子知道无理取闹是没有用的。而且，教育孩子的时候，一定要把道理讲清楚，告诉他为什么，这样做哪里不对，最后还要安慰孩子，告诉他拒绝他并不是不爱他，只是为了纠正错误。

孩子是一张白纸，外界的种种会让这张白纸变得五彩斑斓，也会让这张白纸蒙上灰暗，作为具有教育孩子义务的父母，不能再继续无条件地满足孩子无理的要求，而是应该为他树立正确的价值观，给予正确的教育。

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