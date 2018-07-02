宝宝爱吃手怎么办？这些方法句句有理

很多父母发现，宝宝会有吮吸手指的习惯。孩子有这种行为是非常正常的，大多数孩子想吮手指都是因为他们觉得这样能有安全感。纠正这一行为的关键是要父母注意观察孩子，并适时地用其他活动分散孩子的注意力。

孩子爱吃手的原因

孩子会吮手指，是因为他们觉得这能给自己带来安慰和平静。可能当他们还在母亲子宫里时，这种习惯就形成了，而在婴儿时期这一习惯则变本加厉。

每当孩子觉得累，害怕，无聊，不舒服，或者试图适应新的挑战（比如去上学前班和幼儿园）时，他们就会开始吮手指。此外，吮手指也能帮他们进入睡眠。

爱吃手会对牙齿有危害吗

父母不必过于担心。美国牙科协会表示，孩子吮吸手指并不会对他们牙齿或者下颌骨的排列造成什么伤害。

专家表示，造成牙齿变形的原因主要是吮吸强度和舌头的推力。和那些用力吮吸手指的孩子相比，单纯喜欢把手放在嘴里的孩子更不太可能患牙齿问题。

父母应当仔细观察孩子，如果他们平时吮吸手指很用力，那么就最好早点帮他们改掉这种习惯（比如从四岁开始纠正）。假如父母发现孩子的嘴或牙齿发生了变形，或者不是很清楚孩子这种吮手指的习惯是否有害，他们最好去咨询一下牙医。

如果父母发现孩子的手指被吮红了或者裂开了，可以试着在孩子睡觉的时候给他们手上涂点润肤霜。（如果在孩子醒着的时候涂，可能会被他们吃进嘴里。）

大多数孩子在二到四岁期间都会停止吮吸手指。有些孩子还会继续保持这个习惯，不过来自学校里同龄人的压力会促使他们改掉这种行为。

孩子爱吃手怎么办

父母不必过于干涉孩子吮手指的习惯。惩罚孩子或者强行把手指从孩子嘴里拿出来，其实对纠正这一习惯没什么帮助，因为孩子甚至可能都没有意识到他们这么干了。有些家长会在孩子手上贴上弹性绷带作为惩罚，这对孩子来说并不公平，特别是他们觉得吮手指能给他们带来安慰和安全感。此外，强制孩子停止这一行为可能会起反作用，让孩子更想把手放进嘴里。

所以家长要做的就是耐心等待。等到孩子找到其他能给他们带来安全感的活动，他们自己就会停止吮手指。举个例子，如果孩子饿的时候有吮手指的习惯，那么当他们学会自己开冰箱找吃的或者问父母要吃的之后，这种习惯自然而然就会停止了。

父母也可以试着用其他活动来分散孩子的注意力。比如说，如果他们发现孩子在看电视的时候有吮手指的倾向，那么就可以拿橡皮球或者手指玩偶去分散孩子的注意。

如果孩子累了的时候喜欢吮手指，家长可以试着让孩子平时多睡会儿，或者把他们抱上床。如果孩子觉得沮丧的时候，喜欢吮手指，家长则可以试着让他们把自己的情绪讲出来。

纠正这一行为的关键是要发现孩子在什么情况下喜欢吮手指，然后试着用其他的活动去分散他们的注意。如果父母和孩子能一起努力，那么他们一定能解决这个问题。

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