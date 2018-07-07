产后尿失禁太可怕 看完这篇你就知道怎么办

怀孕和哺乳期间荷尔蒙的波动会削弱盆底肌肉（控制膀胱），而分娩会拉伸或撕裂盆底肌肉，因此30~40%的顺产妇女都会出现尿失禁的情况。

不过，这个症状通常会在六个月之内消失，但对某些妈妈来说，当她们大笑、咳嗽、跳跃或打喷嚏时，这种问题是无法避免的。实际上，尿失禁是可以预防和治疗的。下面的策略可以帮助到你。

就医寻求帮助

当出现尿失禁时，你可以寻求专业医生的帮助，定制一个适用于你的锻炼方法。

不用紧张和尴尬，医生会询问你的症状出现在什么时候，在什么地方，持续了多久。当你意识到这个人已经听过并看过了许多这样的案例，你的任何尴尬情绪都会被抛到脑后。

医生会要求做些检查，目的在于评估肌肉功能，包括力量、协调性和柔韧性，还要观察到骨盆是否对齐、姿势等等。

你会得到一个骨盆底强度的评估结果。这个测试也有助于医生帮助你纠正你的运动方法。一些妇女的尿失禁，问题不在于肌肉无力，所以不正确的运动可能会使病情恶化。医生可能会帮助你指定一个锻炼计划，比如一些核心练习以及伸展运动，并监控你的进展。

试试凯格尔运动

凯格尔运动也就是骨盆底训练，能够强化盆腔底肌肉，使其紧张力得到恢复，并改善阴部软组织的张力。凯格尔运动具体怎么做呢？首先是要找到并控制正确的肌肉。刚开始的时候你可以躺在一个平坦的地面上（比如瑜伽垫），膝盖弯曲并拢踩在地面上，然后收缩臀部的肌肉做提肛运动，伴随着呼气吸气（一定不要憋气）。此时你会感到有尿急的感觉，但一定要控制自己不尿流（也就是紧闭尿道阴道），每一次持续三至十秒钟，每天三次，每次十次。这种方法最为容易。你也可以在站着练习凯格尔运动（而不是躺着），这对于肌肉来说是一个对抗重力的挑战：双脚站立，以臀部宽度分开。做五个缓慢的凯格尔运动并深呼吸；每做十秒，就休息十秒。然后做五个快速的凯格尔运动，保持两秒钟，再两秒钟休息。连续进行十次这两种站立式的凯格尔运动。

使用一些额外的工具

1.护垫。专为失禁而设计的衬垫，可以更好地掩盖气味。

2.吸收力强的内衣。有些内裤的衬里吸收力很强，而且能控制渗透，并掩盖气味以及减少细菌滋生。

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