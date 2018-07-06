孩子的画画天赋 你都get到了吗

很多小孩子都爱画画，而不同年龄段的孩子画画的技能都不同，家长应该提前了解，并以此来适当引导和培养，我们一起来看看：

不同年龄段的表现

了解每个年龄阶段的发展关键有助于家长培养孩子。以下是对孩子不同年龄段绘画技能发展的总结：

两岁的时候，大部分孩子开始尝试着用蜡笔在纸上涂涂画画。前六个月孩子大多只是画一些涂鸦，之后他们开始给自己的画取名字。

三到四岁的孩子开始画人像，他们一般画一个圆作脑袋，然后在底下画两条直线作腿。对孩子们来说，这些小火柴人就是他们生活里真正的人，比如爸爸妈妈。

五到六岁的小画家们已经能画出比较成形的头，身体，胳膊和腿了。他们可能还会画上牙齿，头发，配饰和其他细节。在他们摸索出一套画人物的方法之后，这套画法一般就会固定下来。在这个阶段，孩子会有意识地在画里使用基线–把画画在画纸的底线上，而不是在纸上这里画一点那里画一点。

七到十二岁的孩子会学着修改他们的画。他们开始画行动中的人物和三维的物体。

在以上所提到的年龄阶段里，孩子都可能会不断模仿自己以前的画。这并不表示孩子就缺少创造性，只不过是在强化他们新学到的技能。

十二岁以后，孩子会对自己的作品变得更加挑剔，只留下自己最满意的画。虽然这段时期家里的冰箱上会贴满各种画，但很快就会什么都不剩了。因此父母最好把那些珍贵的画作保存下来，别等到它们随着时间的推移越变越黄。

好好保存好孩子的作品

父母可以询问孩子画每幅画的场景，以便给这些画做上标记或者写上日期。要注意别把这些画堆在一个盒子里落灰，要把它们利用起来！比如说把画上的图案印在盘子或者马克杯上。把画印成冰箱贴永久贴在冰箱上也是个不错的选择，当然你也可以把它们拍下来存在相册里。

等孩子长大以后，看到自己不同年龄段画的画，他会觉得非常有意思。就算孩子成为不了下一个画家，父母和孩子都会很高兴能看到这些画中一点一点的小进步。

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