暑假怎样安排才不浪费？这份超强计划书拿走不谢

暑假马上就到了，如何安排他们的暑假成了家长们的一大难题。天天让孩子上补习班于心不忍，但放纵孩子整日追剧、吃鸡也不是事啊。到底该怎样安排孩子的假期生活呢？这份攻略应该可以给大家一些灵感。

暑假前两周建议以放松为主，让孩子尽情玩耍。此时也是让孩子亲近自然的好机会。

★ 参加夏令营活动

如果家里条件允许，让孩子参加学校组织的夏令营活动是不错的选择。这对孩子提升独立生活和人际能力的有很大帮助哦！

★ 和父母一起出门旅游

亲子游好处多多，既能放松心情，增进亲子感情，同时又能让孩子增长见识，开阔眼界。

亲子游要有深度才行，可不能变成“坐车两小时、拍照5分钟“的走马观花秀。如何才能有深度呢？大家不妨和孩子制做一份“旅行计划书”吧。

先和孩子商定好去哪里玩（确定旅游目的地），然后查找目的地的相关书籍，通过文字、地图和彩插，了解旅行时可能会遇到的问题。另外，通过阅读书籍也能把酒店、交通方式和行程规划确定好。

★ 去老家陪伴老人

暑假期间孩子去爷爷奶奶、公公婆婆家住上一段时间，不仅可以让老人享受儿孙绕膝的天伦之乐，还能让孩子体验另一种的生活环境，提升自己对不同环境的适应能力。如果老家在农村，正好可以让孩子多亲近大自然。

★ 到国外游学

除了能让孩子见世面，使暑假生活更充实，出国游学还能提升孩子的自理能力、应变能力、语言能力、观察能力等。而且，它可不是纯玩，可以学到不少知识呢~

如果有让孩子出国留学的打算，大家不妨利用这样的机会让孩子早接触国外的老师和学生，顺便还能了解一下中意学校的报名申请流程等讯息。

暑假中间的一段时间，建议大家把孩子“圈养”起来，制定合理学习计划让孩子做好查漏补缺。

√ 完成暑假作业

放暑假时，老师都会布置一些暑假作业让孩子完成。这是为了让孩子巩固所学知识，避免遗忘。

大家应每天安排一个时间段让孩子写作业。如果有外出活动，之后可以及时补上。回家后也要及时补上作业。有两点请大家注意，一是，不要让孩子在短时间内做完所有暑假作业，然后疯玩。二是，不要让孩子等临近开学了再疯狂补作业。

√ 阅读课外书

上学时孩子很少有时间能自由阅读，学校要求的阅读都是带有任务性和指令性的。暑假期间大家不妨让他挑选一些自己感兴趣的课外书，共同制定暑假读书计划，认真地读几本好书。孩子在童年和少年的自由阅读经历，很可能让他们终身受益。

√ 学习做家务

很多爸爸妈妈觉得，孩子只要学习成绩好就行了，做不做家务根本不重要。其实这种观点是错误的，孩子不爱做家务，就不会有责任感。所以，为了孩子的长远考虑，大家在暑假期间要让他参与一些家务劳动。洗衣服、洗碗、拖地、烧饭等，都可以让孩子试着做。不但能增强孩子责任心，还能提高他独立生活的能力。而且掌握了这些技能，以后孩子进入集体生活或自己独立生活，就不会手足无措了。

√ 适当参加兴趣班或文化辅导班

大家也可以让孩子参加一些兴趣班和辅导班，不但能培养他的兴趣爱好，其中游泳、打羽毛球等还能锻炼身体，还能让他发现学习上的薄弱点，以便查漏补缺。毕竟，现在学习节奏较快，孩子分配每个学科上的时间有限，自己能支配的时间就更少了。这个暑假，不妨让孩子好好利用起来吧~

关于查漏补缺，大家可以这么做：首先，让孩子认真反思，在弱项学科的学习上有哪些不足，又该如何加强或调整。接着让孩子把自己以前做错的题目要拿出来仔细分析，找出发生错误的真正原因，并加以练习和强化。然后安排相应的复习计划和明细内容，并让孩子认真执行。

开学前一周，记得帮孩子收住“疯玩”的心哟~

▷ 调整作息时间

临近开学，大家要让孩子从假期的氛围中摆脱出来，防止他们的心理和情绪还停留在愉快的假期中，开学后找不到学习状态。请及时帮助孩子调整作息时间，调节情绪，把心给收回来。

▷ 检查暑假作业

临近开学，大家还要注意检查一下孩子的暑假作业有没有完成。这可关系到孩子的这个暑假能否完美收官。如果有遗漏的，提醒他们及时补上。

▷ 准备开学用品

开学有很多东西需要准备，大家不妨让孩子自己去做。书包、笔、练习本、书皮等学习用品，孩子喜欢什么颜色和款式就让他自己去买。另外，新学期要用到的教辅用书，大家也要备齐了。还有就是，大家可以鼓励孩子给小伙伴准备小礼物，比如旅行带回来的明信片等。

▷ 预习新内容

在这个阶段，父母还要帮助孩子预习一下下学期要学习的内容。请注意，虽说不要求孩子能完全理解书本上的内容，但至少要对知识脉络有一个大概的了解。特别是对上中学的孩子而言，认真预习real重要~

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