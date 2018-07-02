熊娃电梯里小便，宝妈竟这么做……众人纷纷点赞！

最近，西安一小区业主通过监控发现，竟然有熊孩子在电梯里小便。在大家纷纷谴责之时，孩子妈妈的举动让所有人不仅原谅了孩子，还为他们母子点赞！

事情发生在陕西西咸新区世纪大道奥林匹克花园小区内的一栋高层内。最近半个月，这栋楼的业主们发现一件怪事，电梯里经常有尿渍，一进去就能闻到尿骚味。刚开始大家都以为是宠物尿的，但保洁员后来发现，梯壁面上也有尿渍，怀疑是有人恶作剧。

随后，保洁员查看了电梯的监控录像。6月23日的一段视频显示，一名大概10岁的小孩子独自进入电梯后，背对着电梯门站在角落里小便。视频被传到小区业主群内后，大家非常生气，都在谴责这名熊孩子。

第二天一早，一位女士新加进该小区业主群，她就是那名熊孩子的妈妈。这位宝妈不仅诚挚向大家道歉，说自己已经狠狠批评孩子，并表示今后孩子将打扫电梯间一个月作为道歉和补偿。

不仅如此，小男孩也手写了一封道歉信，对自己的行为感到抱歉，希望能得到大家的原谅：

“大家对不起，我今天在电梯上小便，所以我要对大家说‘对不起’。我做的这是一件不文明的事情，我做的这件事是会破坏小区的环境，也可能让电梯坏掉，会给大家带来危险。我以后要改掉这些坏习惯，不随地大小便，不随地扔垃圾，不破坏公共物品。请大家监督我并原谅我。接下来我要打扫一个月的电梯卫生，作为补偿。”

之后，小男孩子每天打扫电梯的视频都被这位宝妈传到了群里。不少人对她的教育方式点赞，为小男孩子勇于承认错误并改正的行为鼓掌。

据了解，这几天电梯里已经没有了尿骚味。

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