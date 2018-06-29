关于母乳喂养，这些要点你要恶补！

通常，宝宝一出生就会开始接触母乳，对于新手妈妈来说，掌握一定的母乳喂养知识是很重要，只有这样，才能最大限度地享受哺乳带来的乐趣。

如何母乳喂养

刚开始母乳喂养的时候会觉得尴尬，不过不用担心。母乳喂养这项技术是需要妈妈和宝宝一起学习适应，时间一长就会习惯。

妈妈可以采取许多不同的姿势来进行母乳喂养，根据以下几点就可以选择适合自己的姿势：

1.准备哺乳前，妈妈感到舒服吗？

这是值得注意的一点。有必要的时候妈妈可以借助枕头或者垫子，肩臂要放松。

2.妈妈有没有让宝宝靠近面对自己的乳房？

扶着宝宝的脖子、肩膀和背可以帮助宝宝将头向后仰，更方便喝奶。

妈妈要记住是将宝宝抱过来靠近乳房而不是自己向前靠将自己的乳头送进宝宝的嘴里，否则不利于培养妈妈与宝宝的亲密关系。

宝宝需要吮吸大量的母乳，所以妈妈将乳头放在宝宝的鼻子的高度，这样可以让宝宝嘴张得更大，含乳头会含得更紧。

3.你的姿势有没有妨碍宝宝？

妈妈喂奶时扶着宝宝的后脑勺会妨碍宝宝将头后仰。宝宝的头后仰可以让妈妈的乳头能够更容易送到小家伙的嘴里，可以一直抵达软腭处。

如何让宝宝含乳头含得更紧

宝宝的鼻子与妈妈的乳头位置齐平

等宝宝把嘴巴张到最大，舌头全部下压时，妈妈再把乳头送到宝宝的嘴里。妈妈可以轻轻抚摸宝宝的上嘴唇，这样可以帮助宝宝张大嘴巴。

把宝宝抱到离乳房近的地方

宝宝会先仰头到妈妈的胸部下巴处，妈妈不要扶着宝宝的后脑勺，而是扶着宝宝的脖子。这样他们就能够一口含住乳房，而妈妈的乳头应该朝向宝宝的嘴巴下方。

如何判断宝宝已经饱了

1.在喝饱后，宝宝看上去会一脸满足。

喝够奶的宝宝很健康，体重也会增加（尽管婴儿出生后头几天体重减轻是正常的）。如果妈妈为宝宝体重减轻感到担心，宝宝也看上去不舒服的话，请及时就医。

2.头几天后，宝宝每天至少要尿6次。

在开始的几天之后，他们还应该至少排两次便，便状较软，呈黄色，大小在一元硬币左右。

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