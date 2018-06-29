高富帅白富美怎么养成？夏天遛娃不能缺了它！

又是炎炎夏日，这是一个不分南北，全国每个人都晒成狗的季节。爱美的妈妈口袋里的“钱包君”又不自觉地往外掏，忙着为孩子备各种防晒用品。哪知道家里的老人家坚决不让用，说我们太矫情，小孩子又不要臭美，根本没必要用。这么小小一个问题最后竟然能上升为家庭矛盾…

但，宝宝真的不需要防晒吗？首先从颜值上来说~你总不希望带出去前是个小公主，领回来的时候变成个疯丫头吧~这样的对比你惊不惊吓？崩不崩溃？

其实对于宝宝来说，皮肤更比成人薄更娇嫩，所以对于阳光中的紫外线也更为敏感。如果无防护暴露于烈日下，短期内会出现皮肤发红、疼痛、脱皮等症状，严重的甚至会导致皮肤癌。所以防晒霜对宝宝来说还是很重要的！但防晒霜毕竟要接触皮肤，怎样选才能安全又有效呢？

儿童防晒霜该怎么选？

美国儿科学会建议，不要给6个月以内的婴儿使用防晒产品，使用衣物遮盖是主要的防晒措施。6个月以上的宝宝就可以选用适当的防晒霜来进行防晒啦！那妈妈们要怎么给宝宝选防晒霜呢？

01 认准包装上的防晒值

太阳光中有两种能让我们皮肤晒黑和晒伤的光线：UVA和UVB。防晒霜包装上的PA值表示用来抵抗UVA，而SPF值用来抵抗UVB，数值和+号越多，防晒效果就越好。但防晒值也不是越高越好，太高的防晒值对皮肤可能造成一定刺激。所以对于宝宝们的日常生活来说，最好选择SPF50以下，PA++以上的防晒霜。

育姐建议选用SPF15 PA++的防晒霜即可满足宝宝日常外出所需。

由于地域原因，一些欧美的儿童防晒包装上会有不标注PA值的习惯，这时我们可以检查包装上是否有“broad-spectrum”—广谱防晒的字样，这代表它可以同时防止UVA和UVB的照射，既防晒黑又防晒伤。不放心的妈妈们可以直接购买亚洲的防晒产品，都会明确标注SPF和PA值的~

02 选择物理性防晒

防晒霜分物理性防晒和化学性防晒两种，物理性防晒霜耐光稳定，对皮肤刺激性小，更适合宝宝使用。那怎么分辨它是不是物理性防晒呢？认准防晒霜包装上的有效成分（Active Ingredient）：氧化锌（zinc oxide）和二氧化钛（titanium dioxide），如果有这两种就是物理性成分的防晒霜，对宝宝来说更加安全。

03 拒绝喷雾式防晒

还要注意，不要对宝宝使用喷雾型的防晒，尽管喷雾型使用起来比较方便，但容易喷入宝宝眼睛、吸入口鼻，非常不安全。所以，涂抹式的防晒霜才最适合宝宝。如果一定要使用喷雾式防晒，正确的方法是先喷在你的手上，再给宝宝均匀涂抹哦~

宝宝涂了防晒霜需要卸妆吗？

成人用的防晒品需要卸妆，那么小孩子用的呢？担心“卸妆”不干净对皮肤产生影响让不少妈妈们对儿童防晒霜望而却步。其实，儿童防晒霜的成分不同于大人使用的，只要使用的是没有太多化学成分的物理防晒护肤品，这些产品只起到遮盖皮肤、折射阳光的作用。

一般来说，用清水清洗宝宝的肌肤即可。但如果用量过多或者是觉得防晒霜太过油腻，妈妈们可以给给宝宝选择婴儿沐浴露或婴儿皂等进行清洗，但记得不能使用大人的卸妆产品哦。

麻麻们自己美美的同时，可别忘了宝宝娇嫩的皮肤也需要细心护理~希望宝妈们都能明白防晒的重要性，可不要因为你的一时懒散，给宝宝的皮肤埋下祸根。只有认真做好防晒，才能让咱家娃也像甜馨一样，炒鸡有自信的说出这句话哦：

亲爱的们，你们给宝宝买防晒霜了没？平时都怎么给宝宝进行防晒的呢？欢迎评论留言哦~

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