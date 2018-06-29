美国女子和12岁男童性交，还生了娃！

据美国福克斯新闻（Fox 40 News）报道，美国一名23岁的女子诱骗12岁男孩与其滚床单，还为他生了娃。目前，该女子已经被警方逮捕。

与12岁男生交往，生下孩子

这件事发生在美国俄克拉荷马州的摩尔市（Moore）。2015年底，当时只有21岁的哈蒂嘉·史蒂文斯(Khadijah Stevens)和熟人家一名12岁男生发生了性关系，并一直保持交往。男孩的家人曾两次报警，要求警方调查两人之间非同一般的关系，但这名男孩就是不愿意配合。

直到今年，警方才从男孩和史蒂文斯的宝宝身上提取了DHA，从而证实史蒂文斯和男孩发生过性关系，并且男孩是孩子的父亲。

摩尔市警官杰里米·刘易斯（Jeremy Lewis）表示，这起案件的当事双方是一名成年女子和一名未成年孩子。哪怕双方都表示是自愿的，依旧属于强奸，性质非常严重。

男孩妈妈得知真相，想杀了女子

史蒂文斯生下孩子时，受害男孩只有13岁。男孩的妈妈在接受采访时表示，这件事打乱了他们的生活，同时毁了自己的儿子。她气愤地说：“当我得知这件事后，我真想杀了她。我再也不想看到史蒂文斯！我的儿子还只是个孩子，他是无辜的。”

目前，史蒂文斯已经被逮捕，被指控犯有强奸罪。

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