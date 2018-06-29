家有女儿，这些钱省不得！

男孩女孩的教育方法不尽相同，俗话说“富养女，穷养儿”，这话说得无不道理，比如下面这些钱，有女儿的家庭一定要舍得花！

1.看书的钱

看书可以帮助孩子了解认知这个世界，开拓孩子的视野，让其有自己的想法。因此，如果孩子想要买书，那么家长就不要吝啬。也可以让孩子自己选择想要看的书，享受读书的乐趣，这样孩子长大后会变得独立，优秀。

2.培养爱好的钱

作为女孩子，要有自己的兴趣与爱好，如果发现孩子对某方面有兴趣，那么就要花钱来培养孩子的兴趣。要知道，兴趣爱好也会帮助孩子长大后获得事业上的成功。不仅如此，女孩子有某项兴趣爱好，将会变得更加自信乐观。

3.买衣服的钱

爱美是人的天性，更不要说女孩子。所以等到孩子3岁之后，只要家庭条件允许，那么家长就要适当给孩子买或者做新的衣服。如果始终让孩子穿旧衣服，往往会让孩子变得自卑，对孩子社交能力也产生不好的影响。孩子穿得漂亮，也会变得自信，心情也更加愉快，对生活也更加有激情。

4.旅游的钱

通过旅游可以拓展儿童视野，对这个世界也有自己的认知与感受，这样才能减少日后被别人所欺骗或是受到伤害的可能。经常旅游，也能锻炼孩子的独立性，所以在孩子放寒暑假或是有空的时候，父母可以带孩子出去游玩。

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