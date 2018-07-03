孕期这几种水果不能多吃，看完赶紧住嘴！

吃水果可以补充体内所需维生素，对胎儿成长发育也比较有利，很多准妈妈都喜欢吃水果。但是孕期吃水果也是很有讲究的，哪些水果可以多吃，哪些水果要少吃你都清楚吗？

孕期，孕妈可以吃的四种水果

1.猕猴桃

孕期，很多孕妈都会长妊娠纹。其实，多吃猕猴桃可以预防妊娠纹的出现。因为猕猴桃富含维C，它可以预防色素堆积，避免妊娠纹。

2.苹果

孕期，孕妈可以多吃苹果，因为苹果营养价值较高，不仅富含锌，还富含维生素与苹果酸，这不但有利于胎儿脑部发育，还能让妈妈脸色更加有光泽，宝宝出生后皮肤也会变得白皙。另外，苹果还能帮助孕妈预防便秘的出现。

3.火龙果

火龙果可以增强孕妈的免疫力，降低自身患病机率，同时，还能预防便秘或是贫血的发生。消化不良或是想要去除脸上斑点，美白肌肤的孕妈，也可以吃些火龙果。

4.香蕉

香蕉中的膳食纤维可以促进肠胃蠕动，帮助排便。此外，香蕉中的钾元素能帮助体内多余的钠离子排出体内，控制血压，避免孕妈患上妊娠期高血压。

这两种水果孕妈要少吃

1.冰镇西瓜

夏季，天气炎热，很多孕妈喜欢将西瓜放入冰箱，等过一段时间再拿出来吃，这种做法对胎儿发育是非常不利的。西瓜虽然能解渴、缓解尿频症状，但它所含的糖分也非常高，如果吃得太多会导致孕妈患上妊娠期糖尿病，这会影响胎儿的正常生长。

2.荔枝、桂圆

如果孕妈没有怀孕，那么适量吃这两种水果是可以的。如果怀孕，那么建议孕妈还是别碰的好。孕期，孕妈体质都偏热，如果吃太多这两种食物，很容易引发孕妈便秘或是口腔溃疡上火等情况。如果孕妈有先兆流产症状，那么这两种水果各是别碰！

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