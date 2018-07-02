宝宝到底像谁多一点？用科学回答你

嘤嘤婴，面对肚子里的宝宝，你是不是总在想，小家伙到底是像你多一点还是像老公多一点哩？别猜啦，育姐用科学为你解读：

眼睛

眼睛的遗传主要是体现在眼睛的形状大小、单眼皮/双眼皮、眼球颜色、睫毛。

就生物学的角度而言，显性遗传的几率大于隐性遗传，由于大眼睛相对于小眼睛是显性遗传，双眼皮相对于单眼皮是显性遗传，黑色眼球相对于浅色眼球是显性遗传，长睫毛相对于短睫毛是显性遗传。所以，当父母双方一方为前者，另一方为后者时，偏前者的遗传几率较大。

耳朵

大耳朵相较于小耳朵来说属于显性遗传，所以当父母双方只要其中一方为大耳朵，则孩子遗传到大耳朵的几率较大。

鼻子

对于普通人来说，鼻梁高挺、且鼻子大的为显性遗传。当父母一方有高鼻梁时，遗传给宝宝的几率较大，即使儿童时期不显，成年后也有可能会呈现高挺的鼻梁。

下颚

下颚的遗传指数偏高，只要父母一方有较为明显的大下巴，宝宝往往也会有酷似的下巴，且相似度十分高。

肤色

肤色的遗传偏向于“平均”的原则，若父母一方黑一方白，则宝宝的肤色偏于中性；若父母双方都偏黑，所生的宝宝往往就不会白嫩哈~

胖瘦

胖瘦的遗传一半取决于父母，一半取决于后天条件，若父母双方其中一人较为肥胖，则孩子发胖的几率占三成，若父母双方都偏于肥胖，则遗传到孩子的几率占三至六成。坊间也有传言母亲在该项上遗传的几率较高，不过，肥胖是可以人为控制的，所以也不是绝对。

身高

在身高的问题上，先天因素占七成，后天因素占三成。若父母较高，则孩子偏高的几率较大，若父母较矮的亦如是。

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