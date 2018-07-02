这些童鞋真不适合孩子！会害了TA

最近，北京、南京等各地质检部门纷纷曝出童鞋质量不合格，抽检的产品主要存在邻苯二甲酸酯、甲醛、重金属总量超标，其中BellE、天美意、万里等知名品牌赫然在列。

你注意童鞋的安全性了吗？

上次达妈专门撰文提醒大家，警惕童鞋邻苯二甲酸酯超标，避免让这种增塑剂损伤孩子呼吸系统、肝脏、肾脏，引起性早熟。

关于甲醛，有专家表示，一般散发刺激气味的童鞋，其甲醛含量至少超标2倍以上。童鞋甲醛超标的话，轻则引起皮肤过敏，重则导致中毒，引起记忆力衰退、神经衰弱等终身伤害，甚至导致细胞突变致癌。

而重金属超标的危害大家应该很清楚。孩子长期穿这样的鞋子，一旦这些有害成分被人体吸收可能累积在肝脏、骨骼、肾脏，破坏或减弱智力和中枢神经功能。

很多家长认为孩子长得快，一双鞋子也就穿个2、3个月或者半年，没必要买太好，几十、十几块钱买来随便穿一穿。虽然大家知道可能会对孩子不好，但估计怎么也没想到危害竟然这么大！

这里提醒大家，即便衣着朴素，也一定要给孩子穿一双好鞋！

穿错鞋影响孩子发育

但需要注意的是，价格昂贵的鞋不等于好鞋。有些童鞋虽然售价不菲，但不匹配孩子的脚部发育阶段，不建议给孩子穿。

✘ 人字拖

去年，Angelababy晒出给小海绵买的人字拖，被网友怒怼。因为这鞋虽然挺贵的，也好看，但不适合孩子呀~想想看，穿人字拖不仅要脚趾夹紧，足弓也要hin用力。宝宝长期穿脚部关节手里不均匀，肌肉过度紧张，很容易导致肌肉损伤和畸形。

✘ 机能鞋

达妈闺蜜曾不听我劝阻，下血本给宝宝买了2双昂贵的机能鞋，结果让儿子行走能力倒退。原本他儿子走路已经很稳了，但机能鞋穿着穿着走起路来踉踉跄跄，还老爱摔跤。后来闺蜜带儿子去看医生，说是机能鞋的鞋底太硬影响了脚部末梢神经掌控地面，以及调整落脚点和重心的平衡造成。

✘ 洞洞鞋

这可是会吃脚的鞋子。近年来，新闻多次曝出儿童穿洞洞鞋脚被卷入电梯缝隙。另外，孩子的足弓比较浅，洞洞鞋的鞋型肥大柔软难以提供足够支撑，容易引起足内翻、足外翻等脚部畸形。再一个，市面上好多洞洞鞋价格低廉，气味很大，可能含有多种有害物质。

✘ 闪光叫叫鞋

这种鞋很多宝宝都超爱，但对视力和听力发育以及健康不利。这种鞋被踩踏时发出的声音据测量通常超过儿童60分贝，而且会发出彩光。孩子们往往为了听声音、看闪光故意跺地。这么做不仅影响孩子走路姿势，还会对大脑造成不小的冲击力。

✘ 高跟鞋

相信不少小姑娘的鞋柜里都有至少有一双高跟鞋。但是，儿童的有效鞋跟不能≯2.5cm，不然脚趾骨骼、关节承担压力太大可导致脚部畸形。还有就是，穿高跟鞋需要功力，孩子掌握平衡的能力不够好，穿它更容易扭伤甚至造成骨裂。

✘ 雪地靴

儿童不适合穿雪地靴，这个已经多次强调！其一是因为它密闭不透风容易滋生细菌，引起孩子汗脚、臭脚、脚气。其二是因为鞋底平且硬，不足以支撑足够，穿久了易对筋膜和软组织造成一定损伤，影响骨骼正常发育。好多孩子一穿雪地靴就容易摔跤，比如我家娃就是，狠摔一次后再也不给他穿了。

那么，应该给孩子选择什么样的鞋子呢？

1. 合脚

孩子鞋子不宜小也不宜大，小了挤脚，大了容易摔跤，一定要合脚。最好让孩子试穿，如果他的脚尖顶到鞋尖，我们把食指伸到鞋跟处可以富余一个手指的空间(≈1.2cm)，说明大小合适。

2. 软硬适中

大家可以对折鞋底来确定软硬度。还有就是，鞋子弯曲的地方应在前脚掌⅓处。

3. 耐磨性好

只有鞋底的摩擦力足够，才能避免滑倒。这点也很好测，可以把鞋子在地面上蹭一下。一般来说，橡胶材质或弹性较好的聚氨酯鞋底，耐磨性能较好。另外，花纹比较深，有沟槽和颗粒的鞋底，止滑性能比较好。

4. 透气性好

鞋面材质宜选棉布、真皮，这样的鞋子轻便舒适、透气性好。不建议选合成革鞋，透气性差，而孩子活动力又大，出汗多，容易滋生细菌。

5. 最好不穿二手鞋

二手衣来源可靠，洗干净了可以给宝宝穿，但不建议宝宝穿二手鞋。要知道，每个宝宝的脚型不一样，穿过了的鞋子会变形，就不适合另一个孩子的脚型了。

6. 注意鞋子装饰物

宝宝还小的话，可以选择魔术贴鞋子。不建议3岁以下宝宝穿有鞋带的鞋子，另外有水钻、亮片等装饰物的鞋子要慎选。

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