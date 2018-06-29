女子产后频被家暴要离婚 不料6个月大女儿不见了

前不久，杭州一位宝妈向媒体求助，说6个月大的女儿被婆婆藏起来了，自己整个人都要崩溃了……

沈女士和丈夫都是杭州本地人，去年5月份刚结婚。据沈女士所述，夫妻二人以前一直很恩爱，但有了孩子以后，丈夫就变了，不仅不让她出门，连娘家也不让回，还家暴，仅坐月子期间自己就被打了4次。

这个月17号晚上，沈女士和丈夫商量第二天回娘家吃团圆饭，不料再次被家暴，而6个月大的女儿当时就在边上。这次她不再沉默，报了警。接警后，辖区内民警立即赶到现场，将沈女士的丈夫控制住，对其处于行政拘留5天的处罚。

这之后，沈女士就搬回了娘家。但因为婆婆坚决不让她带走女儿，所以随后几天她就婆家娘家两头跑。当时婆婆也答应她，只要她见孩子随时都可以回去。

但没想到，21号早上9点左右时，沈女士到婆家看女儿，发现婆婆和女儿都不见了，衣服和存储的母乳都不在。而婆家只有2个男方的亲戚，还一问三不知。吓坏了的沈女士赶紧报警，后在警方协助下，确定是婆婆带走了女儿，但女儿在哪里婆婆却不肯透露。

沈女士非常着急，女儿才6个月大，都没断奶，每天要吃母乳、辅食，如今去不知去向。记者接到求助后陪同沈女士来到她的婆家，谁知门锁已经换掉(早上还进过门)，而婆婆也联系不上，电话始终无人接听。

刚成为一家人不久，怎么会闹到这个地步？据了解，17日被丈夫家暴后沈女士已经向法院提出了离婚讼诉。现在，心碎的沈女士迫切想找回女儿，然而连女儿的下落也不知道，不知道以后该怎么办。

针对此事，律师表示，孩子奶奶并不是孩子监护人，在未经监护人同意情况下擅自把孩子带离属于违法行为。另外，关于离婚诉讼，由于孩子未满2周岁，沈女士获得孩子抚养权的可能性很大。

但是，诉讼还需要走法律程序。目前沈女士没办法要回女儿，连女儿面都见不到。对此，辖区内民警表示，对于孩子奶奶抱走孙女他们没法立案，但会介入协调。

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